Семак объяснил, почему Кузяев и Азмун вышли не с первых минут в матче с «Ювентусом»
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«По поводу Кузяева — вопрос схемы. Мы выбрали вариант с Малкомом и Клаудиньо в атаке. Поэтому рассматривали вариант Далера как усиление. Плюс он много играет в последнее время. Дзюба в последних матчах забивает. Сердар выпал из ритма», — цитирует Семака «Чемпионат».
По его словам, в клубе рассчитывали, что защитники гостей подустанут, а Азмун сможет этим воспользоваться после выхода на замену.
«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.
Ранее Азмун высказался о своём будущем в «Зените».