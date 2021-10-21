Семак объяснил, почему Кузяев и Азмун вышли не с первых минут в матче с «Ювентусом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Далер Кузяев и нападающий Сердар Азмун появились не с первых минут в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«По поводу Кузяева — вопрос схемы. Мы выбрали вариант с Малкомом и Клаудиньо в атаке. Поэтому рассматривали вариант Далера как усиление. Плюс он много играет в последнее время. Дзюба в последних матчах забивает. Сердар выпал из ритма», — цитирует Семака «Чемпионат».

По его словам, в клубе рассчитывали, что защитники гостей подустанут, а Азмун сможет этим воспользоваться после выхода на замену.

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее Азмун высказался о своём будущем в «Зените».