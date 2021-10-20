Дубль Зане помог «Баварии» в гостях разгромить «Бенфику» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над лиссабонской «Бенфикой» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе немецкой команды дубль оформил Лерой Зане, который забил на 70-й и 84-й минутах, также на 82-й минуте отличился Роберт Левандовски. Кроме того, на 80-й минуте матча автоголом отметился игрок хозяев Эвертон.

Таким образом, «Бавария» набрала девять очков и продолжает возглавлять группу E. «Бенфика» (4) находится на второй строчке в квартете.

Ранее сообщалось, что «Челси» забил четыре безответных мяча «Мальмё» в матче ЛЧ.