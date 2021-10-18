Возвращение легенды: почему ЦСКА следует подписать контракт с Жирковым

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков объявил о желании продолжить карьеру и «поиграть ещё год». По словам футболиста, он полностью восстановился после травмы бедра и чувствует себя нормально. Одним из претендентов на опытного спортсмена может стать ЦСКА. 38-летний обладатель Кубка УЕФА способен закрыть проблемный левый фланг обороны команды, а также превратиться в нового лидера коллектива и проводника тренерских идей Алексея Березуцкого. Почему возвращение бывшей звезды может пойти армейцам на пользу — в материале RT.

Неожиданное признание

После окончания Евро-2020 отечественные любители футбола смирились с тем, что казавшийся незаменимым и вечным Юрий Жирков завершил карьеру. Во-первых, в самом начале турнира 38-летний футболист получил очередную серьёзную травму — повредил мышцу бедра. Это вывело его из строя на несколько месяцев.

Во-вторых, летом закончился срок действия контракта защитника с «Зенитом», и продлевать его клуб не стал. Новую команду обладатель Кубка УЕФА в летнее трансферное окно не нашёл, да и не факт, что искал.

Ничего не сообщали об интересе к ветерану и СМИ. Они если и писали о нём, то несколько в другом ключе: так, в конце августа появилась новость о том, что Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске, поскольку туда заехала сборная России. А в сентябре Юрия заявили за клуб Любительской футбольной лиги «Аминьево». Казалось, после этого возвращения точно ждать не стоит.

Тем более удивительным стало заявление спортсмена о желании продолжить карьеру в интервью одному из YouTube-каналов. По словам уроженца Тамбова, он полностью восстановился после повреждения бедра и чувствует себя хорошо.

«Сейчас уже занимаюсь потихоньку. Всё нормально. Дальше будем думать. На данный момент у меня тренировки занимают всего несколько часов в день, остальное время уделяю детям и семье. Классно и без футбола, но я мог бы ещё год поиграть», — признался бронзовый призёр Евро-2008.

Опытный мастер

Сложно сказать, удастся ли футболисту реализовать свой замысел, но при обсуждении возможных вариантов нельзя не вспомнить о ЦСКА, который стал для него родным. Армейцы приобрели Жиркова в начале 2004-го, и за пять с половиной лет он превратился в легенду клуба. С красно-синими Юрий выигрывал Кубок УЕФА, а также по четыре раза становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С одной стороны, такой шаг — серьёзный риск. Ветеран не выходил на поле с июня, а с учётом паузы в чемпионате может остаться без практики на срок более чем в полгода. Вернуться на поле после столь затяжного простоя в 38 лет будет крайне непросто. Да и в «Зените» весной Юрий довольствовался ролью запасного — всего два появления в уже ничего не решавших для петербуржцев матчах Российской премьер-лиги.

Не могут в клубе не знать и о длинной истории травм защитника. С июня 2013-го он получил семь различных повреждений, два из которых оказались серьёзными. Ещё по ходу домашнего чемпионата мира он выбыл из-за проблем с ахиллом и в итоге пропустил пять месяцев. Следующий крупный международный турнир закончился отрывом мышцы бедра.

С другой, спустя 12 лет после отъезда в «Челси» Жирков, несмотря на свой возраст, до сих пор в состоянии помочь столичному коллективу. Во-первых, команде в последние годы не хватает качественного левого защитника. Георгий Щенников, основной игрок на этой позиции, пропускает большое количество встреч. Например, в текущем сезоне он сыграл лишь в двух поединках, а большую часть времени восстанавливался после ушиба голени.

В отсутствие 30-летнего воспитанника клуба закрывать брешь вынужден номинальный полузащитник Иван Обляков. А в прошлом году Виктор Гончаренко использовал другого хавбека — Бахтиёра Зайнутдинова. Обляков в целом справляется с возложенными на него задачами. Так, в нынешнем розыгрыше РПЛ он является одним из лучших в стане армейцев по среднему количеству как отборов (2), так и перехватов (1,6). Вместе с тем не обходится без результативных ошибок. Например, в матче с «Динамо» Иван позволил Арсену Захаряну легко обыграть себя на краю. В итоге Яка Бийол нарушил правила на лицевой, а судья назначил пенальти, который соперник реализовал.

К тому же необходимость использовать непрофильного подопечного в обороне лишает Алексея Березуцкого сильного футболиста в центре поля. Возвращение Щенникова к матчу 11-го тура с «Уралом» ситуацию не исправило. Георгий слабо смотрелся даже на уровне аутсайдера и регулярно позволял соперникам проникать в его зону. Практически вся опасность екатеринбуржцев шла через этот фланг, а Бийолу приходилось регулярно страховать своего партнёра.

Приход Жиркова поможет решить непростую кадровую проблему. Футболист вполне способен отыграть весеннюю часть с минимальным количеством замен, ведь команда не участвует в еврокубках и без учёта Кубка выступает только в РПЛ. А одну игру в неделю умеющий грамотно подвести себя к сезону ветеран способен потянуть и в 38, учитывая колоссальный опыт.

Ждать от него рейдов по всему флангу как десять лет назад смысла не имеет, но нет сомнений: опытнейший исполнитель закроет свою бровку и внесёт надёжности в проблемную линию обороны красно-синих. При этом ветеран одинаково комфортно чувствует себя в расстановке как с двумя, так и с тремя центральными защитниками.

И пусть в «Зените» Жирков в последнее время практики не имел, когда появлялась необходимость, он демонстрировал отличную физическую готовность. Так, с 1 ноября по 5 декабря он шесть раз попал в основу петербуржцев в Премьер-лиге и Лиге чемпионов и в среднем проводил на поле более 70 минут. Сюда же необходимо добавить две встречи в составе сборной России в Лиге наций с Турцией и Сербией. В обеих обладатель Кубка УЕФА отыграл «от звонка до звонка». Тогда в общей сложности Жирков за 35 дней принял участие в девяти поединках (в четырёх — целиком).

В сборной Юрий и вовсе оставался незаменим. В прошлом году в его активе оказалось восемь встреч (все — в стартовом составе), а в текущем — пять. Если бы не травма, полученная по ходу Евро-2020, статистика могла быть ещё более убедительной. При этом в преддверии турнира Станислав Черчесов говорил о невероятной форме подопечного.

«Он будет способен и не только 12 июня, но и 16-го, и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут. Последние тренировки показывают, что Юрий вышел на свой уровень. Мы давали время работать на сборах. Сегодня все видели, какого класса этот игрок. Мы не можем от таких отказываться», — подчёркивал тренер.

Да и травмы Жиркова после ЧМ-2018 практически не беспокоили. С января 2019-го по июнь 2021 года он пропустил всего четыре дня из-за воспаления сухожилия.

Новый лидер

Также в лице своего бывшего защитника ЦСКА получит нового лидера. На данный момент из состава «золотой команды», которая выиграла Кубок УЕФА в 2005-м, карьеру в коллективе продолжает только Игорь Акинфеев. Он регулярно пытается подсказывать молодым партнёрам, однако одно дело, когда этим занимается вратарь, которого по ходу игры из-за шума трибун не всегда слышно, а другое — полевой.

Кто-то скажет, что бронзовому призёру Евро-2008 такая роль не подойдёт, поскольку он человек молчаливый и скромный. Но даже сам факт присутствия такого мастера с опытом выступлений в «Челси» должен оказать огромное влияние на молодых игроков. Чего стоит хотя бы профессионализм Жиркова, позволивший ему доиграть почти до 40, несмотря на большое количество травм.

Опытный защитник вполне может стать и проводником тренерских идей Алексея Березуцкого, тем более он, как и Акинфеев, отлично знаком с ним. Ранее они вместе выступали не только в ЦСКА, но и в составе сборной страны.

Со стороны руководства клуба решение пригласить Жиркова также будет выглядеть вполне логичным, ведь там всегда пытались возвращать бывших футболистов. И здесь речь идёт не только о братьях Березуцких и Ивице Оличе. Так, в ДЮСШ армейцев в настоящий момент трудятся Олег Корнаухов, Олег Малюков, Олег Долматов (возглавлял красно-синих в 1998—2000 годах) и Валерий Минько.

Сейчас обладатель Кубка УЕФА находится на перепутье. В упомянутом интервью он честно признался, что не знает, чем будет заниматься после окончания карьеры. И в ЦСКА могут протянуть защитнику руку помощи. Даже если по прошествии времени он не получит должность в тренерском штабе главной команды, вполне может начать работать с детьми, тем более он сам признался, что ему это интересно. А тренер, обладающий таким богатым опытом, способен вырастить большое количество серьёзных мастеров.

Что касается болельщиков, то большая их часть должна остаться в восторге от возвращения футболиста, который подарил им столько радостных эмоций во второй половине нулевых. Фанаты вряд ли сразу примут спортсмена, который успел поиграть за «Анжи» и «Зенит», а также признался, что хотел перейти в «Спартак». Но он сам получит возможность примириться с ними перед окончанием карьеры и повесить бутсы на гвоздь в клубе, в котором состоялся как футболист.