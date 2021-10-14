Жирков: можно было бы поиграть ещё годик

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о своём будущем и желании продолжить карьеру.
Жирков: можно было бы поиграть ещё годик
  • AP

«Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещё, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться. Пока не знаю, кем буду дальше. На тренера надо ещё идти учиться, но, в принципе, это интересно. Открыть музей интересно, играть в хоккей, теннис. Интересно было бы детей потренировать», — сказал Жирков в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

Он также рассказал о ходе восстановления после травмы, полученной на чемпионате Европы — 2020.

38-летний Жирков — пятикратный чемпион России и бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу.

Жирков выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год. В общей сложности за неё он провёл 102 матча и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает Майораля в качестве альтернативы Кокорину.

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