Источник: «Фиорентина» рассматривает Майораля в качестве альтернативы Кокорину
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По информации La Nazione, в футболисте видят альтернативу нападающему Александру Кокорину.
«Реал» планирует вновь отдать в аренду Майораля после его возвращения из Рима.
В сезоне-2021/22 Кокорин принял участие в трёх матчах «Фиорентины», выходя исключительно на замены. Он не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует сменить команду по окончании сезона-2021/22.