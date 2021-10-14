Источник: «Фиорентина» рассматривает Майораля в качестве альтернативы Кокорину

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«Фиорентина» планирует подписать нападающего мадридского «Реала» Борху Майораля, который на правах аренды выступает за «Рому».
Источник: «Фиорентина» рассматривает Майораля в качестве альтернативы Кокорину
  • © Spada/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

По информации La Nazione, в футболисте видят альтернативу нападающему Александру Кокорину.

«Реал» планирует вновь отдать в аренду Майораля после его возвращения из Рима.

В сезоне-2021/22 Кокорин принял участие в трёх матчах «Фиорентины», выходя исключительно на замены. Он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует сменить команду по окончании сезона-2021/22.

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