Источник: «Фиорентина» рассматривает Майораля в качестве альтернативы Кокорину

«Фиорентина» планирует подписать нападающего мадридского «Реала» Борху Майораля, который на правах аренды выступает за «Рому».

По информации La Nazione, в футболисте видят альтернативу нападающему Александру Кокорину.

«Реал» планирует вновь отдать в аренду Майораля после его возвращения из Рима.

В сезоне-2021/22 Кокорин принял участие в трёх матчах «Фиорентины», выходя исключительно на замены. Он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует сменить команду по окончании сезона-2021/22.