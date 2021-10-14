Источник: украинский голкипер «Реала» Лунин хочет покинуть команду

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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует сменить команду по окончании сезона-2021/22.
Источник: украинский голкипер «Реала» Лунин хочет покинуть команду
  • © Inigo Larreina/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

По информации Fichajes, голкипер недоволен отсутствием игровой практике в клубе.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявлял, что Лунин получит свой шанс в команде. Основной вратарь «сливочных» — бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года.

Ранее владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды.

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