Источник: украинский голкипер «Реала» Лунин хочет покинуть команду

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует сменить команду по окончании сезона-2021/22.

По информации Fichajes, голкипер недоволен отсутствием игровой практике в клубе.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявлял, что Лунин получит свой шанс в команде. Основной вратарь «сливочных» — бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года.

Ранее владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды.