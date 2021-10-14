Владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды

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Владелец румынского клуба ФКСБ Георге Бекали высказал свою позицию по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды
  • AP

«Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации», — цитирует Бекали журналист Эммануэль Рошу в своём Twitter.

В настоящий момент клуб занимает третье место в турнирной таблице румынского чемпионата.

Напомним, что вспышка COVID-19 зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года распространение вируса было признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Ранее форвард сборной Испании Ферран Торрес сыграл с переломом стопы в финале Лиги наций.

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