Владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды

Владелец румынского клуба ФКСБ Георге Бекали высказал свою позицию по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации», — цитирует Бекали журналист Эммануэль Рошу в своём Twitter.

В настоящий момент клуб занимает третье место в турнирной таблице румынского чемпионата.

Напомним, что вспышка COVID-19 зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года распространение вируса было признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Ранее форвард сборной Испании Ферран Торрес сыграл с переломом стопы в финале Лиги наций.