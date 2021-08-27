Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России

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Защитнику Юрию Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске от травмы, полученной на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 26 августа после тренировки к защитнику подошёл новый начальник сборной Сергей Куличенко и попросил его не появляться на базе и не проходить там реабилитацию.

Жирков подтвердил эту информацию.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее Кафанов объяснил включение в итоговую заявку сборной России пяти вратарей.

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