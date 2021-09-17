Поражение «Лацио» в Стамбуле, спасение «Наполи» в Лестере и передача Головина: чем запомнился первый тур Лиги Европы

«Галатасарай» сенсационно обыграл «Лацио» благодаря курьёзному автоголу вратаря соперника Томаса Стракоши. Дубль Виктора Осимхена помог «Наполи» уйти от поражения в матче с «Лестером». «Бетис» совершил впечатляющий камбэк в противостоянии с «Селтиком». А российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал красивую результативную передачу и помог своей команде дожать «Штурм». Чем завершился первый тур Лиги Европы — в материале RT.

Курьёзный автогол Стракоши

Матчи соперников «Спартака» и «Локомотива» по группе получились богатыми на события. Так, судьбу противостояния «Галатасарая» и «Лацио» в Стамбуле решил курьёзный автогол вратаря гостей Томаса Стракоши на 66-й минуте. После подачи Олимпиу Моруцана с правого фланга Мануэль Лаццари, пытаясь прервать передачу, запустил «свечу» над собственной штрафной. Албанский голкипер, казалось, должен был без труда забирать мяч, но он невероятным образом выпустил его в сетку.

Больше голов болельщики не дождались. Мало того, данный удар в створ, если его можно так назвать, остался для хозяев единственным в этот вечер. И это не помешало им стать авторами главной сенсации игрового дня.

Впрочем, всё могло пойти совершенно иначе, если бы судья Матей Юг в самом начале игры удалил визави Стракоши Фернандо Муслеру за фол последней надежды. Опытный уругвайский футболист выбежал за пределы штрафной в попытке в подкате отобрать мяч у того же Лаццари, но лишь сбил итальянца с ног. Однако рефери посчитал, что южноамериканца успевал подстраховать защитник, и обошёлся жёлтой карточкой.

Спасительный дубль Осимхена

А вот встреча оппонентов красно-белых «Лестера» и «Наполи» получилась куда более результативной. На двоих команды забили четыре мяча. Причём неаполитанцам удалось совершить невероятный камбэк. Они владели ощутимым преимуществом на протяжении всего матча и нанесли более двух десятков ударов, но с трудом ушли от поражения.

Хозяевам же помог быстрый гол Айосе Переса, который до того в еврокубках не забивал. Далее на первый план вышел Каспер Шмейхель, спасавший английский коллектив из раза в раз. А после перерыва подопечным Брендана Роджерса вовсе удалось удвоить преимущество в счёте благодаря точному выстрелу Харви Барнса. За несколько минут до того отличиться удалось и Патсону Даке, но арбитр после совещания с коллегами на VAR отменил взятие ворот из-за офсайда.

Только оказавшись в безвыходной ситуации, неаполитанцы наконец собрались. А главным героем в их составе стал Виктор Осимхен, который до того лишь упускал стопроцентные моменты. За оставшееся до финального свистка время форвард оформил дебютный дубль в еврокубках. Сначала он красиво перебросил Шмейхеля, а затем после подачи с фланга головой отправил снаряд в ближний угол — 2:2. Мало того, в концовке судья показал вторую жёлтую карточку за срыв атаки Онинье Ндиди, но вырвать победу гости уже не успели.

Удивительное достижение Хоакина

Однако самый яркий поединок игрового дня состоялся в Испании, где «Бетис» и «Селтик» устроили настоящую голевую перестрелку. Начало матча полностью осталось за шотландской командой, которая уже к 27-й минуте уверенно вела — 2:0. Соперник же допускал грубейшие ошибки в обороне. Спорные решения принимал и судья Фран Йович. Сначала он после двухминутного просмотра повтора эпизода засчитал гол Албиана Аети, а затем назначил довольно сомнительный пенальти, который реализовал Йосип Юранович.

Но хозяева моментально вернулись в игру. Всего трёх минут им хватило, чтобы сравнять счёт. Чужие ворота поразили Хуан Гонсалес и Хуанми. А сразу после перерыва коллектив Мануэля Пеллегрини нанёс ещё один мощный удар по оппоненту, на этот раз отличившись дважды за четыре минуты. Борха Иглесиас вывел «Бетис» вперёд, а Хуанми оформил дубль. «Селтик» в концовке сократил отставание до минимума, но совершить камбэк по примеру севильцев не сумел.

Также в стане победителей стоит отметить опытнейшего полузащитника Хоакина. Выйдя на поле в возрасте 40 лет и 57 дней, он занял седьмое место в списке самых старых полевых футболистов в истории турнира. Любопытно, что всего на несколько месяцев его опережает экс-хавбек «Краснодара» Руслан Аджинджал.

Выдающаяся игра Гётце

А вот другая испанская команда — «Реал Сосьедад» — на выезде не сумела обыграть ПСВ — 2:2. Причём на протяжении получаса встречи команды не могли распечатать ворота друг друга, хотя имели опасные подходы. Зато потом голы пошли буквально один за другим. За девять минут соперники отличились трижды.

Открыл счёт автор победного мяча в финале чемпионата мира — 2014 Марио Гётце. Немец воспользовался грубой ошибкой вратаря Алекса Ремиро, выбившего снаряд точно ему на ногу. Но сан-себастьянцы в ответ выстрелили дуплетом. Не успели хозяева порадоваться, как Аднан Янузай восстановил статус-кво. Практически тут же Александер Исак открыл свой «лицевой счёт» в текущем сезоне.

Но последнее слово всё же осталось за Гётце. В начале второго тайма он пробросил мяч между ног сразу двоим соперникам и ассистировал Коди Гакпо. Больше голов зрители не увидели, хотя градус напряжения только рос. Оба коллектива вполне могли вырвать три очка в дополнительное время, но сначала хозяева попали в штангу, а затем Микель Оярсабаль не реализовал выход один на один.

Обнадёживающее возвращение Головина

Российские же болельщики получили возможность порадоваться за Александра Головина. Полузащитник получил травму в матче с Кипром и пропустил встречу с Мальтой. Также он не попал в заявку «Монако» на противостояние последнего тура чемпионата Франции с «Марселем». Закрадывались мысли, что спортсмен вновь надолго окажется на больничном.

К счастью, уже в поединке со «Штурмом» футболист вернулся на скамейку запасных. А после перерыва Нико Ковач даже бросил его, Каю Энрике и Сеска Фабрегаса в бой. Чуть позже к ним присоединился и Виссам Бен-Йеддер. Лишь с появлением на поле лидеров монегаски распечатали ворота второй команды Австрии.

Единственный мяч Крепин Дьятта забил после великолепной результативной передачи Головина. Хавбек в правом углу чужой штрафной на замахе убрал сразу двух оппонентов и выдал идеальный кросс партнёру, которому оставалось лишь подставить голову. Мало того, спустя всего несколько минут Александр ещё одним качественным кроссом нашёл на дальней штанге Гильермо Марипана, но тот чудом не попал в створ.

Таким образом, «Монако» начал выступление в групповом этапе ЛЕ с победы. Россиянин же набрал третий балл за результативность в текущем сезоне, причём все — в еврокубках.