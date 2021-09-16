Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче Лиги Европы с «Лестером»

«Лестер Сити» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча проходила в Лестере и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Айосе Перес и Харви Барнс. У «Наполи» дубль на счету Виктора Осимхена.

Таким образом, команды набрали по одному очку и расположились на втором и третьем местах в турнирной таблице группы C. Первую строчку с тремя очками занимает варшавская «Легия». На последнем месте с нулём очков — московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Легии» в матче Лиги Европы.