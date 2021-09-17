«Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.

Таким образом, московская команда не побеждает в европейских кубках 12 игр подряд.

В последний раз в еврокубках москвичи побеждали леверкузенский «Байер» в сентября 2019 года со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков.