«Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд
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Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.
Таким образом, московская команда не побеждает в европейских кубках 12 игр подряд.
В последний раз в еврокубках москвичи побеждали леверкузенский «Байер» в сентября 2019 года со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков.