Россия занимает 38-е место в рейтинге УЕФА сезона-2021/22

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Российские клубы набрали одно очко по итогам первого тура европейских кубков сезона-2021/22.
Россия занимает 38-е место в рейтинге УЕФА сезона-2021/22
  • © Thanassis Stavrakis / AP

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Столичный «Спартак» потерпел поражение от варшавской «Легии» во встрече первого раунда групповой стадии Лиги Европы.

Петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, Россия расположилась на 38-м месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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