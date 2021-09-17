Россия занимает 38-е место в рейтинге УЕФА сезона-2021/22
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Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Столичный «Спартак» потерпел поражение от варшавской «Легии» во встрече первого раунда групповой стадии Лиги Европы.
Петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, Россия расположилась на 38-м месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.