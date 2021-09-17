Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, российские клубы набрали единственное очко в играх первых туров европейских кубков, что позволило России сохранить десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 30,882 балла. 

Ранее московский «Спартак» потерпел поражение от варшавской «Легии» в игре первого тура группового этапа Лиги Европы, а санкт-петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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