Своевременные замены Николича и дальний удар Анджорина: «Локомотив» спасся в стартовом матче Лиги Европы с «Марселем»

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Французы открыли счёт на 59-й минуте с пенальти, который был назначен за фол Наира Тикнизяна на Дженгизе Ундере. При этом защитник получил вторую жёлтую карточку и досрочно покинул поле. Однако своевременные замены Марко Николича помогли хозяевам спастись. В концовке встречи Александр Сильянов поборолся за мяч у чужой штрафной и заставил соперника ошибиться, а Фаустино Анджорин точным ударом в дальний угол сравнял счёт.

После поражений «Зенита» и «Спартака» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно российским болельщикам оставалось надеяться лишь на успешный старт «Локомотива» во втором по значимости еврокубке.

Правда, железнодорожникам предстояло начать свой турнирный путь противостоянием с крайне непростым соперником — «Марселем». Подопечные Хорхе Сампаоли в четырёх турах первенства Франции набрали десять очков из 12 возможных и расположились на третьем месте в турнирной таблице, уступая лишь «Анже» и ПСЖ, которые провели на игру больше. На выходных команда на выезде уверенно обыграла «Монако» (2:0), цвета которого защищает Александр Головин, благодаря дублю Амаду Бамбы Дьенга.

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Для коллектива Марко Николича было стратегически важно набрать очки в домашней встрече, ведь в группе E, где также играют «Лацио» и «Галатасарай», любой балл может оказаться на вес золота, в том числе в борьбе за третье место, дающее право продолжить выступление в плей-офф Лиги конференций.

И хозяева сумели удивить гостей, сделав ставку на нетипичную для себя расстановку 4-3-3. Франсуа Камано, Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов действовали в атаке, а Дмитрий Баринов, Алексис Бека-Бека и Даниил Куликов — в полузащите. Также любопытно, что Тин Едвай расположился на правом крае обороны, а пару в центре защиты Станиславу Магкееву составил Мурило.

С первых минут матча стало очевидно, что хозяева собираются действовать строго вторым номером. Они отдали мяч сопернику, практически полностью отказавшись от высокого прессинга, и расположились на своей половине, грамотно перекрыв центральную зону. Смолов, Камано и Жемалетдинов составляли первую оборонительную тройку, а Бека-Бека, Баринов и Куликов — вторую. При этом железнодорожники стремились оставлять как можно меньше зазоров между линиями.

Чувствовалось, что «Марселю» не слишком комфортно играть без свободного пространства. Гости пытались искать его на флангах, но и там не часто преуспевали. Наир Тикнизян и Едвай в целом смотрелись надёжно, хотя не обходилось без позиционных ошибок. Да и полузащитники всегда успевали им на помощь.

В результате в защите москвичи играли практически идеально, хотя порой всё же позволяли оппоненту наносить удары. Но Маринато Гилерме спокойно справился с не самыми опасными выстрелами Маттео Гюэндузи и Вильяма Салиба после подачи углового.

Однако проблема заключалась в том, что у «Локо» практически не было контригры. Высокий прессинг красно-зелёные применяли крайне редко, а если делали это, техничные футболисты французского коллектива легко уходили от него.

Казалось, излишним увлечением «Марселя» атакой, особенно если учитывать высокое расположение линии защитников, можно было воспользоваться. Но железнодорожники зачастую допускали брак при попытке организовать наступление и уже в центре поля быстро теряли мяч под давлением гостей.

Лишь однажды команда поймала соперника на помарке. Смолов после идеального заброса из глубины ушёл от защитника на левом фланге и из-за пределов штрафной пробил в ближний угол. К сожалению, мяч попал в штангу. Этот момент остался в первом тайме исключением из правил.

Трудно было представить себе более оборонительный перформанс, но во втором тайме «Локомотив» перешёл на схему 4-5-1 без мяча. По флангам низко опускались Жемалетдинов и Камано. Николич будто бы чувствовал, что именно из этой зоны может прийти опасность.

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Увы, предчувствие тренера не обмануло. Его подопечные целый час действовали в обороне практически идеально, но затем допустили грубую ошибку. Тикнизян позволил убежать от себя по правому краю Дженгизу Ундеру, а затем уже в штрафной заплёл ему ноги. Решение новичка вызвало большие вопросы, ведь страховать партнёра успевал Мурило. А так железнодорожники получили двойное наказание — пенальти и вторую жёлтую карточку нарушителю. Гилерме до этого неоднократно спасал команду, но с ударом Ундера, который сильно пробил по центру, не справился.

К чести Николича, он не отпустил рук и сразу же начал проводить замены, освежая линию полузащиты и атаки. На поле появились Константин Марадишвили, Фаустино Анджорин, Александр Сильянов, Гирано Керк и Виталий Лисакович. Сильянов занял место на левом крае обороны и великолепно справился со своими обязанностями, а хозяева фактически стали действовать по расстановке 4-1-4 с Бариновым в опорной зоне.

Велик соблазн написать, что рокировки помогли железнодорожникам переломить ход встречи. Однако на деле «Марсель» продолжал спокойно владеть мячом, убивая время. У москвичей же по-прежнему не было ни малейших намёков на контригру.

Однако в концовке игры железнодорожники всё же ненадолго перехватили инициативу и им улыбнулась удача. Показательно, что ответный гол организовали как раз вышедшие на замену исполнители. На 89-й минуте Сильянов поборолся за мяч с Валентином Рожье и заставил того ошибиться, а Анджорин ворвался в освободившееся пространство и из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Арендованный у «Челси» англичанин отметился дебютным мячом уже во втором матче за московский клуб.

Так «Локомотив», нанеся всего два удара в створ чужих ворот и владея мячом лишь 30% времени, вырвал ничью у «Марселя». С другой стороны, коллектив Николича практически безошибочно сыграл в обороне и вполне заслуженно стал первой российской командой, набравшей очки в групповом этапе еврокубкового сезона.