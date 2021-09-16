Смородская заявила, что «Локомотив» способен обыграть «Марсель»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы столичной команды в стартовом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем».

«У «Локомотива» есть все шансы победить. Николич сплотил коллектив, в команде сейчас достойные игроки», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По её словам, 42-летний сербский тренер готовит команду под каждую игру, поскольку у него есть определённый набор тактических схем.

«У Николича каждый игрок знает, что ему делать на поле, знает своих оппонентов», — добавила она.

«Локомотив» сыграет с «Марселем» 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск.

«Локомотив» попал в группу E, его соперниками также станут итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился мнением о старте команды в Лиге Европы УЕФА.