Камано высказал мнение о предстоящем матче с «Марселем»

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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано поделился мнением о старте команды в Лиге Европы УЕФА.
Камано высказал мнение о предстоящем матче с «Марселем»
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«Несколько раз играл против «Марселя» во Франции. Сейчас у них произошли изменения. Там много новых игроков, новый тренер, но не поменялось желание выигрывать постоянно», — приводит слова Камано «Чемпионат»

Игрок отметил, что доволен появлением в команде француза Бека-Бека.

«Рад, что он пришёл, он открытый, общительный. Рад тому, что он показывает на поле. Рад, что появился партнёр, с которым я могу разговаривать на французском языке», — добавил гвинеец.

Также форвард признался, что получает удовольствие от игры на «РЖД Арене».

«Черкизово — наш дом. С большой радостью всегда туда возвращаемся. У нас очень уютный стадион», — сказал Камано.

«Локомотив» сыграет с французским «Марселем» в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча в 19:45 мск.

«Локомотив» попал в группу E, его соперниками также станут итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».

Железнодорожники являются одним из двух представителей России в Лиге Европы, также на групповом этапе турнира выступит московский «Спартак».

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал оценку новым игрокам команды.

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