Камано высказал мнение о предстоящем матче с «Марселем»
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«Несколько раз играл против «Марселя» во Франции. Сейчас у них произошли изменения. Там много новых игроков, новый тренер, но не поменялось желание выигрывать постоянно», — приводит слова Камано «Чемпионат».
Игрок отметил, что доволен появлением в команде француза Бека-Бека.
«Рад, что он пришёл, он открытый, общительный. Рад тому, что он показывает на поле. Рад, что появился партнёр, с которым я могу разговаривать на французском языке», — добавил гвинеец.
Также форвард признался, что получает удовольствие от игры на «РЖД Арене».
«Черкизово — наш дом. С большой радостью всегда туда возвращаемся. У нас очень уютный стадион», — сказал Камано.
«Локомотив» сыграет с французским «Марселем» в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча в 19:45 мск.
«Локомотив» попал в группу E, его соперниками также станут итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай».
Железнодорожники являются одним из двух представителей России в Лиге Европы, также на групповом этапе турнира выступит московский «Спартак».
Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал оценку новым игрокам команды.