Тренер «Локомотива» Николич оценил новичков команды

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич поделился мнением о футболистах, пополнивших состав команды в летнее трансферное окно.

«Новички — качественные и молодые игроки. Талантливые, хороши для будущего. Им нужно время адаптироваться. Его пока не хватает, но нам нужно их адаптировать к стилю уже по ходу игр. Но мы справимся. С их приходом у нас появилась ротация. Это нам поможет», — цитирует Николича «Чемпионат».

Летом состав команды пополнили россияне Максим Ненахов, Наир Тикнизян (оба защитники) и полузащитник Константин Марадишвили, французский полузащитник Алексис Бека-Бека, белорус Кирилл Зинович и нидерландец Джирано Керк (оба нападающие), хорватский защитник Тин Едвай и арендованный у «Челси» англичанин Тино Анджорин.

«Локомотив» сыграет с французским «Марселем» 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча в 19:45 мск.

«Локомотив» попал в группу E, его соперниками также станут итальянский «Лацио» и турецкий «Галатасарай». Железнодорожники являются одним из двух представителей России в Лиге Европы: также на групповом этапе турнира выступит московский «Спартак».

Ранее Николич рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Марселем».