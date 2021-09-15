Николич рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Марселем»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем».
Николич рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Марселем»
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«У «Локомотива» хорошо начался сезон. Команда в хорошей форме. Российская премьер-лига и Лига Европы — это разные истории. У нас очень интересная и сильная группа. Можно сказать, что на уровне Лиги чемпионов. Но я уверен в игроках», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

Тренер рад, что на стадионе будут болельщики.

«Футбол с болельщиками — это другая игра. Уверен, они будут поддерживать «Локомотив», — сказал он.

Также Николич высказался о стиле игры «Марселя».

«У них особенный стиль игры. Специально готовились к «Марселю». Думаю, мы хорошо готовы», — сказал он.

Встреча между «Локомотивом» и «Марселем» пройдёт 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:45.

Ранее защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился ожиданиями от матча с «Марселем».

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