Защитник «Локомотива» Магкеев заявил о настрое победить «Марсель»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем».

«Марсель» — играющая команда, давно выступает в Лиге Европы. Но мы настраиваемся победить», — цитирует Магкеева «Спорт-Экспресс».

Защитник ответил на вопрос о том, давят ли на «Локомотив» неудачи российских клубов в европейских кубках.

«Нет, у нас всё нормально», — сказал он.

Встреча между «Локомотивом» и «Марселем» пройдёт 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Марсель».