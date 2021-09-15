Защитник «Локомотива» Магкеев заявил о настрое победить «Марсель»
- РИА Новости
«Марсель» — играющая команда, давно выступает в Лиге Европы. Но мы настраиваемся победить», — цитирует Магкеева «Спорт-Экспресс».
Защитник ответил на вопрос о том, давят ли на «Локомотив» неудачи российских клубов в европейских кубках.
«Нет, у нас всё нормально», — сказал он.
Встреча между «Локомотивом» и «Марселем» пройдёт 16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:45 мск.
Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Марсель».