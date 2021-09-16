«Сказал половине команды, что Малиновский не подходит под схему»: что известно о скандале в сборной Украины по футболу

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков в личной беседе с игроками говорил, что Руслан Малиновский не подходит под его схему игры. Об этом сам полузащитник «Аталанты» рассказал в соцсетях. Партнёр Алексея Миранчука по клубу также объяснил решение досрочно покинуть расположение национальной команды перед товарищеским матчем с Чехией и признался, что публичные извинения наставника поставили его в неловкую ситуацию.

В сборной Украины по футболу продолжает разгораться скандал, в который оказались втянуты один из лидеров команды Руслан Малиновский и исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков. Накануне полузащитник «Аталанты» опубликовал в соцсетях сообщение, в котором предъявил претензии сменщику Андрея Шевченко и объяснил, почему попросил отпустить его в расположение клуба в преддверии контрольного матча с Чехией.

«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной Украины, и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнёрам я не давал каких-либо комментариев после последнего сбора, чтобы не навредить команде и не мешать новому тренеру… Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды. У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактики», — написал Малиновский в Instagram.

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Сейчас 28-летний игрок считается одним из сильнейших футболистов с постсоветского пространства. В прошлом сезоне украинец укрепился в статусе одного из лидеров «Аталанты», только в Серии А записав на свой счёт 8 голов и 12 результативных передач. Он также попал в заявку сборной на Евро-2020. Правда, проявить себя на континентальном первенстве полузащитнику помешала травма, серьёзно ограничившая его игровое время. Но даже несмотря на это он остался самым дорогим игроком из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt. Он оценивается в €30 млн, опережая по этому показателю Александра Головина и Александра Зинченко (оба — по €28 млн), Виктора Цыганкова (€25 млн), Хвичу Кварацхелию (€18 млн), Романа Яремчука (€17,5 млн), Виталия Миколенко (€17 млн), Генриха Мхитаряна (€15 млн) и других.

В нынешнем сезоне Малиновский пока не демонстрирует той результативности, которая помогла ему стать звездой чемпионата Италии, но во-первых, в Серии A сыграно всего три тура, а во-вторых, он всё равно смотрится более чем прилично. По ключевым передачам он делит третье место в лиге, а по числу действий, которые привели к ударам по воротам соперника, — десятое. Поэтому неудивительно, что многие болельщики ожидали увидеть его в стартовом составе сборной в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022. Однако встречи с Казахстаном и Францией он начинал на скамейке запасных, а во втором матче и вовсе получил в распоряжение лишь восемь минут игрового времени.

«В ходе последних сборов главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит под его схему. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный футболист, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос, обижен ли я, ответил: «Нет, вы главный, вы решаете», — пояснил Малиновский.

По окончании встречи с Казахстаном исполняющий обязанности наставника сборной Украины признался, что лично извинился перед Малиновским за решение оставить его в запасе. По словам Петракова, полузащитник был очень недоволен положением дел.

«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришёл в коллектив. Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость», — приводит слова Петракова Tribuna.

Сам хавбек заявил, что не просил извинений, а действия наставника лишь поставили его в неловкую ситуацию. Но ещё более любопытной она стала после того, как Малиновский покинул расположение сборной в преддверии товарищеского матча с Чехией.

«В спарринге с Чехией я заранее хотел сделать ротацию. После матча с Францией ко мне подошли игроки «Шахтёра». У нас был предварительный разговор, чтобы отпустить их, ведь они сильно устали. Недолго думая, я сразу подозвал игроков «Динамо». Говорю, у нас единая команда, в таком случае также уходят Сидорчук, Забарный и Цыганков… Ещё Малиновский подошёл и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал, что мы купили ему билет на 9 сентября, ещё матч в Чехии. А он сказал, что не хочет оставаться… Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет», — рассказал Петраков в эфире программы «Большой футбол».

Сам Малиновский немного иначе описал эту ситуацию. Он подтвердил, что действительно обсуждал с наставником досрочный отъезд из расположения сборной Украины, но подчеркнул, что это решение было санкционировано.

«После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ: «Хочешь — езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды», — заключил Малиновский.

Петраков сменил Шевченко на посту главного тренера по окончании чемпионата Европы, на котором сборная Украины впервые в своей истории добралась до четвертьфинала. Тем не менее, Федерация футбола страны не стала продлевать контракт со специалистом и сделала ставку на бывшего наставника молодёжки. Именно под его руководством жёлто-синие выиграли первенство мира в 2019 году.

Подобное решение изначально казалось странным и со временем стало вызывать всё больше вопросов. Причём не столько из-за результатов на поле, а из-за неоднозначных выступлений в СМИ. Так, после матча с Казахстаном (2:2) объектом жёсткой критики со стороны наставника стал правый латераль Александр Караваев.

«Я с ним нормально поговорил, успокоил. Все ошибаются. Но вы меня извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Я с Сашей общался. Говорю ему, покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю, что неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться. Ребята потихоньку воспринимают мои учения», — сказал Петраков.

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Досталось и представителям атакующей линии. Правда, в этом случае специалист не стал называть конкретных имён, но выразил недовольство их выступлением.

«Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать», — сокрушался Петраков.

Стоит отметить, что на Украине далеко не все поддержали тренера как в случае с Малиновским, так и с публичной критикой в адрес подопечных. Как сообщалось в СМИ, президент киевского «Динамо» Игорь Суркис был возмущён заявлениями Петракова в адрес Караваева, а известный тренер Йожеф Сабо выразил мнение, что попытка учить играть столь опытного спортсмена выглядит смешно.

«Можно ему просто сказать, что он неправильно действовал. Футболист может ответить, что заигрался или ещё что-то. Естественно, он должен видеть соперника, когда атака идёт с противоположного фланга», — сказал Сабо.

В свою очередь, заслуженный тренер УССР Мирон Маркевич считает, что специалист и полузащитник в ближайшее время придут к консенсусу. Пока национальная команда Украины с пятью очками занимает второе место в своей отборочной группе в рамках квалификации к ЧМ-2022, лишь по дополнительным показателям опережая Финляндию. И это при том, что подопечные Маркку Канервы сыграли на один матч меньше.

«Думаю, что и Петраков с Малиновским должны найти общий язык. Только хочу их предупредить: времени на раскачку уже нет. Ведь решающие матчи за путёвку на чемпионат мира уже на носу. А Малиновский нужен сборной Украины», — цитирует Маркевича Meta-Ratings.