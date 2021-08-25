Источник: Шевченко в будущем может возглавить киевское «Динамо»

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Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить киевское «Динамо».
Источник: Шевченко в будущем может возглавить киевское «Динамо»
  • Reuters

По информации Meta-ratings.com.ua, киевское «Динамо» не планирует расставаться с нынешним главным тренером клуба Мирчеем Луческу. При этом руководство «Динамо» интересовалось планами Шевченко.

Источник отмечает, что Шевченко положительно рассматривает перспективу возглавить «Динамо», но в настоящий момент он находится в «творческом отпуске».

Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года, показав лучший результат в истории.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА интересуется футболистом киевского «Динамо» Томашем Кендзёрой.

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