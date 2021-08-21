Отмена этапа Гран-при, пополнение в семье Авербуха и признание Туктамышевой: что происходит в мире фигурного катания

В Куршевеле стартовал первый этап юниорского Гран-при, а Cup of China для взрослых фигуристов, который должен был пройти в начале ноября, отменён. Максим Траньков рассказал, что у многих членов сборной России нет американской визы, а Елизавета Туктамышева намекнула на завершение карьеры после Олимпийских игр. В семье Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой произошло пополнение, а Станислава Константинова объяснила, как справляется с желанием подойти к холодильнику. Что происходит в мире фигурного катания — в материале RT.

Доминирование США у юниоров

Если взрослые фигуристы пока только готовятся к началу сезона, то юниоры уже взяли старт. Первым официальным турниром для них стал этап Гран-при в Куршевеле. Здесь пройдут сразу два этапа, но россияне пропустят оба из-за жёстких коронавирусных ограничений во Франции.

В их отсутствие абсолютное доминирование установили американцы. У девушек после короткой программы лидировала Клэр Сио, а у юношей — Илья Малинин. Но по итогам произвольной вперёд вырвалась ещё одна спортсменка из США — Линдси Торнгрен, которая опередила канадку Кайю Руйтер и опустившуюся на третье место Сио.

Первенствовали представители страны и в ритм-танце. Здесь на первую строчку поднялись Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен.

Ну а российским фигуристам остаётся готовиться к третьему и четвёртому этапам, которые состоятся в Кошице и Красноярске соответственно. Между тем Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников домашнего для сборной России старта.

У юниоров выступят Андрей Анисимов, Артем Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Фёдор Зонов. У юниорок — Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина и Анастасия Зинина. В танцах на льду страну представят Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Ольга Мамченкова — Марк Волков, Анна Румак — Глеб Гончаров, Елизавета Шичина — Гордей Хубулов. А в соревнованиях пар выступят Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Петушкова — Евгений Маликов, Екатерина Сторублёвцева — Артём Грицаенко.

Проблемы с визами у сборной России

Хотя сезон ещё не начался, взрослых фигуристов уже возникли сложности с календарём. В ISU сообщили об отмене этапа Гран-при в Китае, который должен был пройти 5—7 ноября текущего года. В качестве причин называются невозможность провести соревнование в «пузыре» и коронавирусные ограничения на въезд в страну.

Впрочем, в международной федерации не хотят вовсе отменять турнир и намерены перенести его в другое место, чтобы сохранить все шесть этапов Гран-при. По информации Telesport, провести его может Финляндия. А вот в России он точно не состоится. Об этом заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

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«Мы уже проводим этап в Сочи, поэтому обсуждать возможность организовать в Москве ещё один не стоит, это вряд ли возможно», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Отечественные фигуристы могут столкнуться с серьёзной проблемой уже в преддверии Skate America. Такое опасение высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. По его информации, у половины членов сборной России, в том числе спортсменов, которые должны отправиться на соревнование, нет визы на въезд в США.

«Будут отправлять запрос в Госдеп», — цитирует специалиста Telesport.

В ответ Коган подчеркнул, что сейчас федерация работает над решением в сотрудничестве с американскими коллегами.

Сам тренер по аналогичной причине вынужден был пропустить Cranberry Cup, где выступали его подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В США пару сопровождали Этери Тутберидзе и Павел Слюсаренко. По словам специалиста, в этом нет ничего подозрительного.

«Это очень важный сезон для ребят. Мы здесь, как говорится, не экономим ни на чём. Одна голова — хорошо, две — ещё лучше. Ну а шесть — совсем замечательно. Главное — никто никому не мешает», — объяснил Траньков.

Между тем в мире фигурного катания в ближайшее время станет на одного натурализованного отечественного спортсмена больше. Чемпион Универсиады в Красноярске Александр Коровин будет выступать в паре с Изабеллой Гамес под флагом Филиппин. Об этом сообщил местный союз конькобежцев.

На родине уроженец Свердловской области катался с Александрой Мининой и Алисой Ефимовой. Последний дуэт распался после окончания чемпионата страны 2020 года, где пара заняла лишь девятое место из 12.

Секретная «диета» от Константиновой

Россияне продолжают готовиться не только к новому сезону, но и к Олимпийским играм. Так, главный ветеран женской сборной Елизавета Туктамышева заявила, что в настоящий момент желает только одного — попасть на Олимпиаду в Пекине.

Также 24-летняя спортсменка не исключила, что после этого может податься в шоу, фактически намекнув на завершение карьеры.

«Возможно, переключусь на программы, в которых можно будет реализовать шоу. Там выйдет гораздо ярче себя проявить, чем в соревновательной программе. Но сначала — Олимпийские игры», — цитирует чемпионку мира «Собака.ru».

А тренер Тамара Москвина использовала своеобразный способ подготовки Александры Бойковой и Дмитрия Козловского к ОИ. Во время мастер-класса в Ленинградской области она назвала подопечных «будущими чемпионами Олимпийских игр». Пока в активе дуэта значится лишь золото первенства континента и бронза чемпионата мира. Но не исключено, что в Пекине пара действительно поднимется на высшую ступень пьедестала почёта и оправдает смелый прогноз своего наставника.

Пока опытная Туктамышева ставит перед собой задачу попасть на Олимпиаду, её более молодые соотечественницы делают всё, чтобы не набрать лишний вес. В частности, призёр Универсиады в Красноярске Станислава Константинова призналась, что в последние годы пытается изменить своё отношение к различным диетам. Фигуристка также рассказала, как борется с желанием в эмоциональные моменты подойти к холодильнику и съесть слишком много.

«Стараюсь предотвратить это: для начала есть в течение дня, высыпаться за восемь часов. Пытаюсь не делать себе «запретов» на продукты. Занимаю себя делом, звоню маме или подруге», — объяснила Константинова в Instagram.

А вот чемпионка Европы Софья Самодурова, напротив, подчеркнула, что не испытывает проблем с едой и на ужин получает «всё, что захочет». Девушка также призналась, что её любимый сериал — «Дневники вампира» и что она хотела бы «уметь летать».

Ну а, пожалуй, самым радостным событием последних дней в мире фигурного катания стало рождения сына у хореографа Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой. Новостью специалист поделился с подписчиками в Instagram. Спустя некоторое время молодой отец раскрыл чуть больше подробностей. По его словам, на свет появился «настоящий богатырь» весом 3800 г и ростом 53 см. При этом Авербух признался, что они с женой пока не придумали имя сыну.

Одним из первых поздравил пару со счастливым событием олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Все чувствуют себя прекрасно... Как человек, для которого Илья прежде всего личность и друг, желаю и Лизе, и ему простого человеческого счастья, гармонии и, конечно же, наикрепчайшего здоровья», — приводит слова Ягудина «Пятый канал».