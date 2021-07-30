Золотой дубль Рылова, исторический заезд Пракатень и первый успех шпажистов: чего ожидать в седьмой день Игр в Токио

В седьмой день Игр в Токио Евгений Рылов постарается завоевать второе золото в заплыве на 200 м на спине, а Евгения Чикунова навяжет борьбу Татьяне Схунмакер на дистанции 200 м брассом. На высшую награду сможет рассчитывать и Виталина Бацарашкина, пробившаяся в финал стрельбы из пистолета с 25 м. Российские шпажисты Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов попробуют выиграть первую награду в мужском турнире. А дзюдоист Тамерлан Башаев будет фаворитом весовой категории свыше 100 кг.

На Олимпиаде в Токио завершается первая неделя. В седьмой соревновательный день будут разыграны 20 комплектов наград.

Очередные медали сборной Олимпийского комитета России могут принести пловцы. Евгения Чикунова постарается навязать борьбу серебряной медалистке токийских Игр Татьяне Схунмакер из ЮАР в заплыве на 200 м брассом. В полуфинале россиянка отстала от титулованной соперницы меньше, чем на 1 секунду, поэтому и в решающем заплыве она определённо сможет рассчитывать на успех. Кроме того, претендентками на высокие места станут американки Лилли Кинг и Энни Рейзор.

Но главная интрига дня будет в том, пополнит ли Евгений Рылов свою коллекцию наград ещё одним золотом — на дистанции 200 м на спине. Помешать действующему чемпиону мира в этом могут американец Райан Мёрфи и британец Люк Гринбанк.

Шпажисты сойдутся в командном турнире. Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов постараются добыть первую медаль в мужском фехтовании на этих Играх, однако выше третьего места им вряд ли удастся подняться. Кроме того, в четвертьфинале им будет противостоять сборная Италии, традиционно входящая в список фаворитов.

В пятницу вполне может продлиться успешная серия отечественных дзюдоистов. Причём на этот раз Тамерлан Башаев выйдет на татами в ранге главного претендента на золото. Он является первым номером посева, а также действующим вице-чемпионом мира, поэтому от него стоит ожидать исключительно победы в 1/8 финала категории свыше 100 кг над менее именитым сенегальцем Мбаньиком Ндиайе, чьи достижения ограничиваются африканскими турнирами. Однако в четвертьфинале россиянину может попасться самый титулованный дзюдоист в истории первенств планеты Тедди Ринер, поэтому о лёгком пути к наградам говорить не приходится.

Первые медали будут разыграны в соревнованиях по боксу. И на самые высокие места вправе претендовать все три россиянина, уверенно прошедшие 1/8 финала. Тем более, что в четвертьфиналах их ожидают не самые именитые соперники. Андрей Замковой сразится с представителем Грузии Эскерханом Мадиевым (полусредний вес), Имам Хатаев — с испанцем Газимагомедом Джалибовым (полутяжёлый вес), а Муслим Гаджимагомедов — с немцем Аммаром Абдулджаббаром (тяжёлый вес).

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У Виталины Бацарашкиной, принёсшей России первую золотую медаль Игр в Токио, будет шанс пополнить свою копилку ещё одной наградой высшего достоинства. В пятницу она выступит в финале стрельбы из пистолета с 25 м. В квалификации она продемонстрировала четвёртый результат, сделав неплохую заявку на итоговую победу. Отметим, что в этом виде программы отечественные спортсмены последний раз побеждали в 1992 году, а поднимались на пьедестал — в 1996-м.

Ещё одного исторического достижения стоит ожидать от гребцов. Анна Пракатень продемонстрировала второе время в полуфинале заездов одиночек, уступив лидеру, Эмме Твиг, 3,09 секунды, а Александр Вязовкин стал четвёртым среди мужчин. Такой результат определённо вселяет оптимизм, особенно после сенсационного выступления Василисы Степановой и Елены Орябинской. Последний олимпийский успех в этой дисциплине датируется 1980 годом.

В гребном слаломе на байдарках Павел Эйгел должен выйти в финал, однако на большее рассчитывать ему вряд ли придётся. Лучшим результатом для россиянина станет попадание в десятку сильнейших.

В стрельбе из лука поборются за призовые места Ксения Перовая и Елена Осипова. В 1/8 финала им будут противостоять бывший лидер рейтинга Дипика Кумари и бронзовый призёр чемпионата мира Бриони Питман. Но главное испытание ждёт обеих в следующей стадии, где их соперницами вероятнее всего станут фавориты соревнований из Южной Кореи.

В BMX отечественные спортсмены также пока не могут претендовать на медали. Единственной россиянкой, прошедшей сито четвертьфинала, стала Наталья Афремова. Она продемонстрировала один из худших результатов среди квалифицировавшихся, поэтому о дальнейшем успехе речи не идёт.

Также в пятницу пройдут квалификации в нескольких видах спорта. В предварительном раунде прыжков с трёхметрового трамплина примет участие Мария Полякова. У бронзовой медалистки Универсиады в этой дисциплине не должно возникнуть проблем, чтобы застолбить себе место в топ-18. В конном спорте стартует троеборье, где сборную ОКР представляют Андрей Митин и Михаил Настенко. Россияне ни разу не добивались успеха на Олимпиадах в этом виде спорта, и сейчас, к сожалению, эта тенденция вряд ли изменится.

Российские волейболисты продолжают бороться за лидерство в группе B. На этот раз им вновь предстоит встреча с непростым соперником — сборной Франции, однако абсолютный результат в предыдущих матчах — три победы из трёх — внушает оптимизм.

В пляжной волейболе российский дуэт Надежда Макрогузова и Светлана Холомина уже обеспечили себе выход в плей-офф, одержав две победы из двух. Поэтому им останется решить последнюю задачу на групповом этапе — победить бронзовых призёров чемпионата мира из Австралии в борьбе за первое место.

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А ватерполисткам предстоит сыграть с лидером группы, опаснейшей сборной США. На данный момент в их активе победа и поражение, поэтому этот матч может значительно поменять расстановку сил в группе.

В регби-7 россиянкам предстоит встреча с самым сложным соперником из возможных — сборной Новой Зеландии, поэтому шансы на успех у них минимальные. Подопечные Андрея Кузина одержали одну победу и потерпели одно поражение в стартовых матчах группового этапа, поэтому очередная неудача практически перечеркнёт их шансы на выход из группы, однако многое будет зависеть от того, как свой матч проведут Великобритания и Кения.

В теннисе наступит пора полуфиналов. Карен Хачанов сразится с обидчиком Даниила Медведева Пабло Карреньо-Бустой. Счёт их личных встреч на данный момент не в пользу россиянина — 2:3, однако испанец специализируется на грунтовом покрытии, что может быть на руку его сопернику.

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв поборются за выход в финал микста с первой ракеткой мира Эшли Барти, объединившейся с победителем одного «мэйджора» в парном разряде Джоном Пирсом. А Елене Весниной и Аслану Карацеву предстоит встретиться с лидером мужского рейтинга — Новаком Джоковичем, выступающим в паре с Ниной Стоянович. Приоритетом для серба является победа в одиночном олимпийском турнире, однако недооценивать этот дуэт в любом случае не стоит.

Наконец, в пятницу стартуют соревнования в «королеве спорта» — лёгкой атлетике. Так, первые медали будут разыграны в забеге на 10 000 м у мужчин, но в данной дисциплине россияне не заявлены. Зато выхода в финал прыжков в высоту стоит ожидать от серебряного и бронзового призёров чемпионата мира в Дохе Михаила Акименко и Ильи Иванюка. Основанная же часть россиян вступит в борьбу в последующие дни.