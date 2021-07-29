Продолжение успешной серии гимнастов и первое золото Колесникова: чего ожидать в шестой день Игр в Токио

В шестой день Игр в Токио гимнастки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова постараются воспользоваться отсутствием Симоны Байлз и завоевать первое золото с 1992 года в индивидуальном многоборье. В плавании основными претендентами на высшие награды будут Климент Колесников и Антон Чупков — на дистанциях 100 м вольным стилем и 200 м брассом соответственно. А Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Ангелина Загидуллина сразятся в командной рапире.

В шестой соревновательный день Олимпиады в Токио разыграют 18 комплектов наград, а у россиян будет много шансов побороться за медали сразу в нескольких видах спорта.

Главным событием дня без преувеличения можно назвать соревнования по личному многоборью в спортивной гимнастике, где российскую команду представят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. В командном турнире отечественные спортсменки совершили настоящее чудо, опередив американок и впервые за 29 лет став олимпийскими чемпионками. Поэтому болельщики вправе ожидать от них повторения успеха, тем более, что главная претендентка на золото в этой дисциплине Симона Байлз отказалась от участия.

В её отсутствие на победу будет рассчитывать Мельникова, а Уразова, вероятнее всего, поборется за серебро или бронзу. Однако расслабляться россиянкам тоже не стоит. Конкуренцию им могут составить ещё одна американка Суниса Ли и неожиданно выстрелившая в квалификации бразильянка Ребека Андраде.

Стоит добавить, что последний раз отечественная гимнастка поднималась на высшую ступень пьедестала в индивидуальном многоборье в том же 1992 году. Тогда победу одержала Татьяна Гуцу.

За золото непременно сразятся и российские рапиристки. В командном турнире основная ставка, безусловно, будет сделана на серебряную и бронзовую медалисток Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову, на позапрошлой Олимпиаде ставших вторыми в этой дисциплине. Хотя более молодые Марта Мартьянова и Ангелина Загидуллина также не будут довольствоваться ролью статисток. В четвертьфинале они встретятся с египтянками, а оспорить их претензии на победу попытаются итальянки, француженки и американки во главе с Ли Кифер, с которыми они могут встретиться уже в полуфинале.

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Российские пловцы выступают в Токио с переменным успехом. Однако в четверг все шансы порадовать болельщиков будут у Климента Колесникова, установившего новый рекорд Европы в полуфинальном заплыве на 100 м вольным стилем (47,11 секунды). Дебютант Олимпиады уже завоевал серебро Игр, поэтому теперь непременно постарается пополнить свою коллекцию золотом. Его главным конкурентом станет американец Калеб Дрессел. Это противостояние будет тем интереснее, что в финале оба спортсмена поплывут по соседним дорожкам.

Менее впечатляющее выступление в полуфинале 200 м брассом продемонстрировал Антон Чупков, квалифицировавшийся в финал с предпоследнего места. Однако именно это может подстегнуть его на борьбу за высшую награду в коронной дисциплине.

В финал 200-метрового заплыва баттерфляем прошла и Светлана Чимрова, однако ей непросто будет противостоять записным фаворитам — Чжан Юйфэй, Реган Смит, и Брианне Тросселл. Также повторить успех мужчин вряд ли смогут и российские женщины в эстафете 4×200 м вольным стилем. Уже в предварительных заплывах они выглядели значительно хуже соперниц из Австралии, США и Китая.

В стрельбе будут разыграны медали в дисциплине трап. Неплохие шансы на успех имеет олимпийский чемпион Афин Алексей Алипов, а также Дарья Семьянова и Екатерина Субботина, но реальную расстановку сил покажет квалификация.

В академической гребле единственными претендентками на медали из России будут Василиса Степанова и Елена Орябинская в соревнованиях двоек. В этом виде отечественные спортсмены не выходили в финал с 2004 года, поэтому само их участие в решающем старте является сенсацией. Однако девушки явно набрали ход и не собираются сдаваться — в полуфинале они показали пятое время, а отставание от занявших третье место британок составило меньше секунды.

Дзюдоисты сразятся за медали в двух весовых категориях — до 78 кг у женщин и до 100 кг у мужчин. Александра Бабинцева встретится с представительницей Конго Мари Брансер, а Нияз Ильясов — с победителем боя Миклош Цирьенич — Евгений Бородавко. При этом в четвертьфинале уроженец Батайска может выйти на чемпиона мира Жорже Фонсеку.

Алсу Миназова попробует свои силы в каноэ-одиночках. В квалификации она продемонстрировала лишь 14-е время, поэтому в этом виде успехом для неё будет выход в финал.

Что касается других видов спорта, то в стрельбе из лука продолжится индивидуальное первенство, в рамках которого состоятся встречи 1/32 финала. Серебряные медалистки командного турнира Ксения Перова и Светлана Гомбоева сойдутся с австралийкой Элис Ингли и нидерландкой Габриэлой Схлуссерю соответственно. У обеих не должно возникнуть проблем с выходом в следующий круг.

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