Американка Байлз отказалась от участия в многоборье на ОИ в Токио

Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

Напомним, что Байлз выбыла из финала женского командного многоборья в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио из-за травмы.

Американка участвовала в соревнованиях по прыжкам в высоту, набрав 13,766 балла за 1,5 поворота.

В соревнованиях на брусьях она была заменена на Джордан Чайлз из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Байлз поздравила российских гимнасток с победой в многоборье на ОИ в Токио.