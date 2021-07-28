Американка Байлз отказалась от участия в многоборье на ОИ в Токио

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Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.
Американка Байлз отказалась от участия в многоборье на ОИ в Токио
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

Напомним, что Байлз выбыла из финала женского командного многоборья в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио из-за травмы.

Американка участвовала в соревнованиях по прыжкам в высоту, набрав 13,766 балла за 1,5 поворота.

В соревнованиях на брусьях она была заменена на Джордан Чайлз из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Байлз поздравила российских гимнасток с победой в многоборье на ОИ в Токио.

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