Разгром гандболисток, неудача Ефимовой и укус за ухо в боксе: чем запомнился четвёртый день Игр в Токио

Женская сборная России по гандболу потерпела разгромное поражение от Швеции и получила жёсткую критику со стороны бывшего наставника команды Евгения Трефилова. Юлия Ефимова не сумела подняться на пьедестал в плавании на дистанции 100 м брассом. Отечественные шпажистки во второй раз в истории остались без наград командного турнира ОИ. А марокканский боксёр Юнес Баала укусил за ухо новозеландца Давида Ньике.

Четвёртый соревновательный день Олимпийских игр в Токио получился для россиян удачным. Они завоевали в общей сложности шесть медалей, три из которых — золотые. Пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников заняли первое и второе места на дистанции 100 м на спине. Тхэквондист Владислав Ларин одержал победу в весовой категории свыше 80 кг. А гимнастки вслед за мужчинами первенствовали в командном многоборье.

Выступление россиян в Японии оценил даже бывший капитан сборной Англии по футболу Гари Линекер. На своей странице в Twitter он назвал ROC, который расшифровывается как Russian Olympic Committee, «самым успешным комитетом в олимпийской истории».

Однако хватало во вторник и неприятных моментов. Неожиданно разочаровали болельщиков фехтовальщики, которые до того в Японии четырежды поднимались на пьедестал почёта. От шпажисток в командном турнире ждали продолжения банкета, ведь в этом виде страна лишь раз за всю историю Игр не попадала в первую тройку. Например, в Рио-де-Жанейро отечественная четвёрка завоевала бронзу.

На этот раз команде не повезло с жеребьёвкой, поскольку уже в четвертьфинале она получила в соперники одну из сильнейших сборных мира — Италию. Противостояние получилось достаточно напряжённым, но противники быстро обеспечили себе небольшой отрыв. Сократить его в концовке пыталась самая опытная в составе Виолетта Колобова, но сделать это не удалось — 31:33.

В результате расстроенные фехтовальщицы потерпели ещё два поражения (Польша — 25:31 и Гонконг — 27:28) и заняли последнее, восьмое место. Колобова же, бравшая медаль в Рио, намекнула на завершение карьеры.

Не удалось успешно выступить и дзюдоистам. Дарья Давыдова вовсе вылетела в первом же круге турнира до 63 кг, уступив представительнице Венесуэлы Анрикелис Барриос. Алан Хубецов в весовой категории до 81 кг порадовал чуть больше. Чемпион Европы 2017 года прошёл Владимира Золоева (Киргизия) и Антуана Валуа-Фортье (Канада), но в четвертьфинале ничего не смог поделать с действующим чемпионом мира и первым сеяным Маттиасом Кассе, который в итоге завоевал бронзу. А в утешительном раунде Алан потерпел поражение от Доминика Ресселя.

Зато порадовали боксёры Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов. Оба уверенно пробились в четвертьфинал. Первый в категории до 69 кг одолел Стефена Зимбу (Замбия), а второй в тяжёлом весе не оставил шансов Абдельхафиду Беншабла (Алжир).

Но, пожалуй, больше всего запомнился в данном виде спорта поступок марокканца Юнеса Баала, который решил повторить «подвиг» Майка Тайсона и укусил за ухо Давида Ньике из Новой Зеландии. Добиться успеха африканцу это не помогло. Он потерпел крупное поражение и завершил выступление на ОИ.

Не всё гладко складывается у россиян и в командных видах спорта. Так, женская сборная России по гандболу приехала в Токио в ранге действующего олимпийского чемпиона, но пока совершенно не оправдывает звание фаворита. В первом матче команда довольствовалась ничьей с Бразилией (24:24), а во втором и вовсе без шансов оказалась разгромлена Швецией (24:36). Всё это произошло на глазах у бывшего наставника коллектива Евгения Трефилова, который также приехал в Японию.

«Надо начинать работать. Это самое главное. Не ходить и рассказывать, а спуститься вниз с пьедестала, приподнять штаны, юбки — и вперёд по бездорожью! Другого способа нет. Игрок должен выполнять указания тренера. Дисциплина и ещё раз дисциплина. Так было всю жизнь», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Теперь России необходимо обыгрывать Венгрию, Францию и Испанию, чтобы не выпасть из первой четвёрки группы и пробиться в плей-офф. К счастью, улучшили своё положение волейболистки. Они начали турнир с крупного поражения от итальянок (0:3), но во вторник сами в трёх сетах оставили не у дел Аргентину (3:0).

В плавании болельщики ждали большего от опытной Юлии Ефимовой. Неоднократный призёр ОИ приехала на третью свою Олимпиаду и на дистанции 100 м брассом вполне могла побороться за медаль.

К сожалению, в финале 29-летняя спортсменка оказалась безнадёжно далека от первой тройки. От бронзовой награды Ефимову отделила почти половина секунды. С результатом 1:06.02 Юлия заняла пятое место и пропустила вперёд даже 16-летнюю соотечественницу Евгению Чикунову, которая дебютировала на Играх.

После финиша расстроенная уроженка Грозного призналась, что находится не в лучшей форме. Не исключено, что эти ОИ станут для неё последними.

«Пока грусти не ощущается. Меня уже все тащат на ещё одну Олимпиаду. Кроме, кажется, папы, все хотят, чтобы я осталась ещё на три года. Исключать ничего нельзя, но пока у меня таких планов нет», — цитирует Ефимову ТАСС.

Пятое место в финале на дистанции 200 м вольным стилем занял и действующий чемпион Европы в этом виде Мартин Малютин. Молодой россиянин продемонстрировал результат 1:45.01 и не сумел побороться за награды с британцами Томасом Дином и Данканом Скоттом, а также бразильцем Фернандо Шеффером.

Помимо этого, стоит отметить выход в финал сборной России в эстафете 4 х 200 м вольным стилем. Причём Михаил Довгалюк, Иван Гирев, Александр Красных и Михаил Вековищев показали в квалификации четвёртое время (7.05,16). Решающий заплыв состоится уже в среду.

В настольном теннисе завершил своё выступление в мужском одиночном турнире Кирилл Скачков. Отечественный атлет получил в оппоненты по третьему кругу седьмого сеяного Дмитрия Овчарова и ничего не смог поделать с фаворитом — 0:4.

Из более приятных событий выделяются победы бадминтонистов. Сергей Сирант в первом матче одиночного разряда сломил сопротивление венгра Гергея Крауша — 21:18, 21:18. В парном Владимир Иванов и Иван Созонов после двух поражений подряд наконец оказались сильнее нигерийцев Годвина Ричарда Олофуа и Ануолувапо Опейори — 21:8, 21:10. Впрочем, шансов на выход в плей-офф они уже лишились.

В соревновании лучниц Елена Осипова сумела пройти в 1/8 финала, выбив из борьбы сначала Сякиеру Машайх, а затем и Мишель Кроппен.

Также по теме Лёгкой поступью: Павлюченкова вышла в четвертьфинал Олимпиады, Хачанов сделал шаг навстречу Медведеву Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал одиночного разряда Олимпийских игр. Её матч с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, сенсационно...

Из других событий соревновательного дня обращает на себя внимание победа Флоры Даффи в триатлоне. Она стала первой представительницей Бермудских островов в истории, завоевавшей золото Олимпийских игр.

А вот россияне в данном виде выступили неудачно. Александра Разарёнова отстала на круг, а Анастасия Горбунова вовсе не добралась до финиша. Она упала с велосипеда на мокром асфальте и получила повреждения коленей и локтей. Продолжить соревнования участница не смогла.

Между тем Туркменистан завоевал первую в истории медаль ОИ. Тяжелоатлетка Полина Гурьева взяла серебро в весовой категории до 59 кг.

Также стоит отметить дебют сёрфинга на Олимпиаде. Первыми чемпионами стали бразилец Итало Феррейра у мужчин и американка Карисса Мур у женщин.

Наконец, нельзя не упомянуть и о достижении швейцарских спортсменок, которые оккупировали весь пьедестал почёта в маунтинбайке. В гонке на 24,4 км лучшее время продемонстрировала Йоланда Нефф. Вслед за ней финишировала Сина Фрай, а третье место заняла Линда Индерганд.