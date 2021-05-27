Первые очки Канады, третья победа Казахстана и неожиданное поражение Белоруссии: чем запомнился шестой день ЧМ по хоккею

Сборная Канады набрала первые очки в рамках ЧМ по хоккею, обыграв Норвегию. Казахстан неожиданно взял верх над лидером группы B Германией и одержал третью победу. Белоруссия сенсационно уступила аутсайдеру группы А Великобритании. А Россия забросила три безответные шайбы в ворота датчан. Чем запомнился шестой соревновательный день турнира — в материале RT.

Третья победа России

В понедельник, 24 мая, сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею в Латвии. После двух побед подряд — над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1) — подопечные Валерия Брагина неожиданно уступили Словакии (1:3) и позволили сопернику захватить лидерство в группе А.

Теперь в среду, 26 мая, отечественной команде необходимо было обыгрывать Данию, которая в трёх стартовых встречах потерпела лишь одну неудачу (Швейцария — 0:1), зато сенсационно оставила не у дел Швецию — 4:3.

И в отчётном противостоянии подопечным Хайнца Элерса вновь удалось потрепать нервы фавориту, несмотря на итоговый счёт 0:3. Мало того, пробить Себастьяна Дама россиянам удалось лишь за 19 секунд до конца второго периода. До того они хотя и владели преимуществом, но никак не могли справиться с организованной обороной оппонента.

Когда и защитники допускали ошибки, невероятные сейвы совершал вратарь. Так, в начале матча Дам чудом умудрился парировать щелчок Максима Шалунова в пустой ближний угол (всего в активе голкипера австрийского «Клагенфурта» 28 сейвов). А при каждом удобном случае датчане организовывали собственные неприятные контратаки. В результате их отставание по броскам оказалось не таким большим (7:10 — в первом периоде и 5:9 — во втором).

Но незадолго до второго перерыва один из самых молодых хоккеистов сборной Иван Морозов забросил важнейшую шайбу, реализовав большинство. А в заключительной 20-минутке коллектив Брагина добил соперника. Сначала Александр Барабанов отметился третьим голом на турнире и в командной гонке бомбардиров догнал Антона Бурдасова. В активе обоих по три результативных броска. Затем Дмитрий Воронков расстрелял створ сразу после выигранного Морозовым вбрасывания.

Также необходимо отметить Александра Самонова. Вратарь, которого до начала первенства планеты многие болельщики не видели в качестве первого номера сборной, отразил все 18 бросков и оформил шатаут. Таким образом, Россия одержала третью победу в рамках чемпионата мира и догнала Словакию в турнирной таблице. Главный конкурент 27 мая померится силами с крепкой Швейцарией.

Чудо от Великобритании

В свою очередь, сборная Белоруссии в среду имела отличную возможность подняться на третью строчку октета. В понедельник соседи навязали борьбу Чехии и уступили только в овертайме (2:3), но покинули зону плей-офф. В матче с главным аутсайдером группы Великобританией подопечные Михаила Захарова, казалось, уверенно должны были набирать три очка.

Однако матч с самого начала складывался не по сценарию фаворита. С одной стороны, белорусы ожидаемо владели преимуществом. С другой, не ставили перед соперником неразрешимых задач. Бен Боунс хотя и регулярно вступал в игру, чудес на последнем рубеже не совершал. А на 14-й минуте команда вовсе пропустила. Задрафтованный в НХЛ Лиам Кирк, который ранее на текущем первенстве планеты огорчил Россию и Словакию, броском со средней дистанции в дальнюю девятку вынудил Дэнни Тейлора капитулировать.

Во втором периоде белорусы, казалось, нашли свою игру. Они увеличили давление на ворота оппонента и, в конце концов, сравняли счёт, реализовав большинство за удаление Мэттью Майерса. Но развить преимущество команде не удалось. Мало того, незадолго до перерыва она умудрилась пропустить дважды чуть более чем за минуту. Сначала подопечные Захарова не уследили на пятаке за Беном Дэвисом, а затем и за оформившим дубль Кирком.

В заключительной 20-минутке Майк Хэммонд вовсе увеличил преимущество британцев до трёх шайб, и положение белорусов стало критическим. Лишь после этого они, наконец, завелись и едва не совершили камбэк. Сначала соперники сами ошиблись и подарили шайбу Джеффу Плэтту, а затем Шейн Принс сократил отставание коллектива до минимума. В концовке соседи сняли вратаря, но спастись не сумели. Таким образом, сборная Великобритании не только одержала первую победу на турнире, но и догнала оппонента в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Первое поражение Германии

В центральном матче игрового дня группы B сошлись Германия и Казахстан. Подопечные Юрия Михайлиса стали одной из главных сенсаций турнира. Команда, которая ещё на прошлом ЧМ выступала в Первом дивизионе, на старте турнира одержала две победы подряд (над Латвией и Финляндией в серии буллитов) и только потом пропустила три безответные шайбы от США. В свою очередь, немцы в трёх матчах набрали девять очков из девяти возможных, суммарно 17 раз огорчив Италию, Норвегию и Канаду.

Однако в среду их удачная серия прервалась. В первом периоде Бундестим, хотя и владела преимуществом, забить так и не сумела. Запомнилось разве что попадание в штангу ворот Никиты Бояркина. А сразу после перерыва соперник вовсе открыл счёт благодаря точному броску Александра Шина.

Лишь после этого немцы проснулись и моментально перевернули ход матча. Менее чем за пять минут им удалось дважды огорчить Бояркина. Заброшенные шайбы на счету Тома Кюнхакля и Маркуса Айзеншмида. А гол Маттиаса Плахты судьи отменили из-за положения вне игры.

Однако казахстанцы не думали сдаваться и в самом начале заключительного периода сравняли счёт. Павла Акользина сбили в чужой зоне, и Роман Старченко уверенно реализовал буллит, отправив снаряд между щитков Маттиасу Нидербергеру. А за четыре минуты до финальной сирены соседи вовсе вышли вперёд. Алексей Маклюков идеальной передачей вывел Акользина на рандеву с вратарём, и тот свой шанс не упустил.

После этого немцы сняли вратаря и провели тайм-аут, но отличиться хотя бы раз и перевести игру в овертайм не смогли. Сборная Казахстана одержала третью победу в рамках турнира и первую — в основное время. В турнирной таблице группы B ей с семью очками удалось догнать Финляндию и Латвию. Германия с девятью сохранила за собой лидерство.

Триллер от Канады

Не меньший интерес у болельщиков вызывала встреча Канады и Норвегии. В первую очередь, всех волновало, сумеют ли «Кленовые листья», наконец, прервать неудачную серию и набрать дебютные очки на турнире. В первых трёх матчах они потерпели три поражения в основное время (Латвия — 0:2, США — 1:5, Германия — 1:3) и забросили всего две шайбы. Но в противостоянии со скромными норвежцами североамериканцы всё же считались фаворитами и обязаны были одерживать победу.

Подопечные Жерара Галлана действительно вышли на лёд с огромным желанием и не стали затягивать с голом. Не успела стартовать игра, как Коннор Браун распечатал чужие ворота. Шла лишь 22-я секунда. А в середине первого периода Адам Хенрик реализовал большинство и удвоил преимущество канадцев в счёте.

После такого неудачного начала впору было ждать от канадцев разгрома, но они вновь решили пощекотать своим поклонникам нервы. В середине матча «Кленовые листья» умудрились пропустить дважды за одну минуту и 20 секунд и моментально растеряли всё своё преимущество. В составе скандинавов отличились Томас Валькве Ольсен и Матс Россели Ольсен. Но в концовке периода фавориту удалось собраться, и Эндрю Манджапане вновь вывел коллектив вперёд.

Подобное развитие событий обещало интересные заключительные 20 минут, но на данном отрезке зрители стали свидетелем лишь одной шайбы. Хенрик отличился в меньшинстве и оформил дубль. А Канада одержала первую победу на турнире и теперь попытается совершить чудо и попасть в плей-офф.