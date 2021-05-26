Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею на ЧМ в Риге

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в латвийской Риге.
Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею на ЧМ в Риге
  • © Федерация хоккея России

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

24-летнему форварду предстоит отбыть обязательный карантин по приезде в Латвию, прежде чем он сможет играть за национальную команду.

В нынешнем сезоне Тарасенко сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата и четырёх встречах плей-офф НХЛ, записав в свой актив 14 (4+10) и 2 (2+0) очка соответственно.

Ранее Овечкин заявил, что был готов поехать на ЧМ по хоккею в случае необходимости.

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