Вице-президент КХЛ назвал глупостью ситуацию с флагами на ЧМ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский высказал мнение о ситуации с российским и белорусским флагами на чемпионате мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

«Это глупость самая натуральная — приписывать хоккей и спорт к политике. Ребята играют, отдают все силы. У них свой мир и своя атмосфера — зачем туда влезать? История с флагами — я не политик, но я не понимаю, что это даёт. Ну, снял ты флаг. Хоккеисты же все остаются на месте, представители своих стран, их все знают, за них болеют. Не понимаю, что даёт это снимание флагов. Просто бред, перед кем-то себя показать. Глупость, над которой нормальные здравомыслящие люди только смеются», — приводит слова Каменского «Газета.Ru».

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии оппозиционным в месте, где висят флаги стран — участниц мирового хоккейного первенства. Кроме того, в городе заменили российский флаг символикой Олимпийского комитета России.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом могут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее посол России в Белоруссии высказался об инциденте с флагами на ЧМ по хоккею в Риге.