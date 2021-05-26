Посол России в Белоруссии высказался об инциденте с флагами на ЧМ по хоккею в Риге

Посол России в Минске Евгений Лукьянов прокомментировал инцидент с российским и белорусским флагами на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«То, что произошло в Риге, мне, как недавнему послу России в Латвии, показалось диковатым. Когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг, снимается флаг России... Я не говорю о профессионализме, соблюдении стандартов международного права. Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция», — приводит слова Лукьянова БЕЛТА.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии оппозиционным в месте, где висят флаги стран — участниц мирового хоккейного первенства. Кроме того, в городе заменили российский флаг символикой Олимпийского комитета России.

Ранее Александр Кожевников призвал выгнать рижское «Динамо» из КХЛ из-за скандала на ЧМ-2021.