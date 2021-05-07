Аномальный вал ставок и отказ выйти на поле: как одну из украинских команд заподозрили в сдаче игры «Шахтёру»

В чемпионате Украины разгорелся крупный скандал вокруг матча 25-го тура между «Минаем» и «Шахтёром». Встреча началась с более чем получасовым опозданием из-за отказа футболистов аутсайдера выходить на поле. Они опасались принимать участие во встрече из-за аномального вала ставок в букмекерских конторах на крупное поражение «Миная». В итоге команда пропустила четыре безответных мяча и лишилась шансов сохранить место в Премьер-лиге. А «горняки» гарантировали себе серебряные медали и путёвку в Лигу чемпионов.

Загадочный пост в Instagram и возросшие коэффициенты

Предпоследний тур чемпионата Украины по футболу оказался омрачён грандиозным скандалом. В четверг свои матчи должны были провести сразу пять команд, которые ещё не гарантировали себе сохранение места в Премьер-лиге на следующий сезон: «Рух», «Ингулец», «Мариуполь», «Олимпик» и «Минай».

При этом главным претендентом на вылет являлась последняя команда. Скромный коллектив из одноимённого села с населением в несколько тысяч человек на три очка отставал от спасительного 13-го места. При этом подопечным Николая Цымбала предстояло сыграть с «Шахтёром», ещё не гарантировавшим себе серебряные медали и путёвку в Лигу чемпионов.

Странности начались уже тогда, когда встречу из расположенного по соседству с Минаем Ужгорода перенесли в Киев ввиду «невозможности проведения матча на «Авангарде» по техническим причинам в вышеупомянутое время — 19:00».

Первый тревожный звоночек прозвучал за день до игры, когда в Instagram появился загадочный аккаунт nonamereporter с одним-единственным постом. В нём говорилось, что матч «Минай» — «Шахтёр» будет носить договорной характер. Якобы «мафия» поставила много денег на то, что в первом тайме забьют больше 2,5 мяча, а по итогам 90 минут — больше 4,5.

Далее события развивались стремительно. Меньше чем за три часа до стартового свистка в украинских СМИ появилась информация, что «Минай» отказывается ехать на игру. Отмечалось, что накануне резко возросли коэффициенты на победу аутсайдера (с 27 до 44), а на тотал встречи больше 3,5 было сделано аномальное количество ставок.

Сообщалось, что консультант главного тренера Александр Севидов перед выездом на стадион собрал команду в холле отеля и сообщил о подозрениях со стороны букмекеров. После этого многие футболисты отказались принимать участие в игре и тем самым портить свою репутацию. Лишь за час до стартового свистка коллектив отправился в «Олимпийский» и прибыл на арену в 18:40 — за 20 минут до игры. Встреча была под угрозой срыва.

Споры, выходить на поле или нет, продолжились в раздевалке. Цымбал в эти минуты прогуливался по газону и разговаривал с кем-то по телефону. По данным СМИ, «Минаю» был поставлен жёсткий ультиматум. Если бы команда не появилась в подтрибунном помещении в 19:25, ей было бы засчитано техническое поражение. В итоге номинальных хозяев удалось убедить отказаться от демарша, и в 19:35 игра стартовала. Разминку они проводили уже по дороге на поле.

В заявке на матч оказалось всего 16 игроков, а несколько опытных исполнителей, в том числе экс-нападающий сборной Украины Артём Милевский, отсутствовали даже на скамейке запасных. Ослабленный скандалом аутсайдер дать бой фавориту не сумел. В первом тайме счёт открыл Тарас Степаненко, а после перерыва соперника точными ударами добили Манор Саломон, Майкон и всё тот же Степаненко.

Молчание тренера и обвинения со стороны журналистов

Таким образом, «горняки», как и предсказывали букмекеры, одержали крупную победу и гарантировали себе второе место. «Минай» же лишился последних шансов на сохранение места в элите.

После игры все ждали комментариев представителей команды по сложившейся ситуации, но они на данную тему предпочитали не распространяться. Так, Цымбал отметил, что «хочет говорить только о футболе».

«Руководство даст официальную позицию. Я занимаюсь подготовкой к игре, поэтому хотел бы слушать вопросы по матчу», — заявил тренер на пресс-конференции.

Также по теме «Он больше не будет назначаться на матчи»: что известно о пожизненном отстранении Вилкова от судейства Нижегородский арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранён от работы. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. По...

А по версии полузащитника «Миная» Василия Пыняшко, более чем получасовая задержка оказалась связана с «опозданием автобуса». И лишь его одноклубник Виталий Бойко прямо признал, что футболисты боялись за свою репутацию.

«В сети появилась непонятная информация для команды. Все дорожат своей репутацией, потому что когда приходят такие СМС, читаешь новости, что большие деньги поставлены на ваше поражение, понимаешь: твоя карьера может просто закончиться. Поэтому возникла такая ситуация — решали, как правильно поступить. Прежде всего мы думали о «Минае», о себе, чтобы не было никакого непонятного к нам отношения, судебных процессов. Для клуба это конец, футболистам неприятно, поэтому до конца совещались президент, игроки, руководство и тренер. Решили выйти на поле», — заявил спортсмен в эфире программы «Футбол News».

Чуть более подробно о скандале в своём Telegram-канале написал известный украинский журналист Артём Франков. По его мнению, «Шахтёр» должен был выиграть с разницей в три-четыре мяча, но «Минай» «отказался исполнять указание о сливе».

«Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру — единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения «Миная»). А вот выйти — опасно, потому что «Шахтёр» кинет разобранному сопернику пятёрик, ставки зайдут, и тогда начнётся мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом — полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат). Источник в полиции подтверждает... Так что пока, до поступления новых сведений, разбираемся. Однако! У ребят конкретный тупик, да, игроки — заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждёт немало открытий», — написал Франков.

В свою очередь, главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов сообщил, что многие букмекерские конторы сняли матч с линии после аномального вала ставок. Причём, по его словам, большая их часть делалась как раз на то, что в противостоянии будет забито три и более мячей.