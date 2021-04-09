Украинский тренер Ребров заявил, что не готов работать в России

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» украинец Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной работе в России.

«Работа в России? Точно сейчас туда не поеду работать», — приводит слова Реброва Sport.ua.

Специалист также признался, что хотел бы вернуться к работе на родине.

Ребров возглавляет «Ференцварош» с 2018 года. Под его руководством клуб дважды подряд выигрывал чемпионат Венгрии. Карьеру футболиста экс-игрок сборной Украины завершил в 2009 году в казанском «Рубине».

До этого в СМИ появлялась информация о возможном назначении Реброва в ЦСКА, но агент Шандор Варга опроверг это.

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