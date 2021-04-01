Большунов прокомментировал отношения народов России и Украины

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, не обидно ли ему за отношения братских народов России и Украины.
Большунов прокомментировал отношения народов России и Украины
  • РИА Новости

«Там 4—5 км. Когда бегаю кросс по лесу, там километр до границы остаётся. Друзей через границу у меня не было. То, что происходило, было в другом месте всё-таки. У нас там всё спокойно», — цитирует Большунова Sport24.

Лыжник отмечает, что у него никогда не было знакомых украинцев.

«Я один всегда был с отцом, вместе с ним рос и тренировался. Меня эта ситуация не коснулась и никак не касается», — сказал он.

Село, где родился Александр Большунов, расположено в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Ранее Большунов объяснил доминирование норвежцев в лыжных гонках.

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