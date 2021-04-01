Большунов объяснил доминирование норвежцев в лыжных гонках

Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, почему норвежцы доминируют в лыжных гонках.

«Лыжи у норвежцев — спорт номер один. Там высокая доступность трасс. Ребята и девчонки проезжают одним кругом 300 км. 300! Одним кругом. Из Осло ты можешь на лыжах легко уехать в Шушен. А из Шушена — в Лиллехаммер», — цитирует Большунова Sport24.

Также лыжник рассказал о специальном приложении у норвежцев.

«У них есть специальное приложение, по которому ты смотришь, где и какая трасса подготовлена, где и какой ратрак едет. Утром посмотрел, куда он поехал, и выбираешь, где будешь кататься», — рассказал он.

Большунов отметил, что трассы в Норвегии подготовлены и доступны для всех.

«В том же Шушене местные жители на лыжах в магазин ездят. Приехали, поставили лыжи и пошли в супермаркет. Это нормально. Отсюда и идут корни того, что норвежцев пятеро на финише в лидирующей группе», — сказал лыжник.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, серебряные в эстафете и в марафоне, а также бронзовую в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.