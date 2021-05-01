Шевченко рассказал о детстве вблизи Чернобыля и жизни в СССР

Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о детстве вблизи Чернобыля и о жизни в Советском Союзе.

«Надеюсь, никого не шокирую, если скажу, что мне всё казалось нормальным. Мне было десять лет. Я веселился как сумасшедший, играя в футбол везде, занимаясь разными видами спорта. Меня отвели в академию киевского «Динамо», я почувствовал, что начинаю жить мечтой. Потом взорвался четвёртый реактор — и нас всех увезли», — цитирует Шевченко Corriere della Sera.

Он вспомнил, как сразу закрылись все школы, а всех детей от шести до 15 лет увезли подальше. По его словам, он оказался один на Азовском море, на расстоянии 1,5 тыс. км от дома, но не чувствовал грусти, так как в детстве это всё казалось приключением, похожим на кино.

«Жить в СССР было неплохо. Для всех всё одинаково. Повсюду много школы и спорта. Закрытая страна, из-за которой ты и сам закрывался. Мы даже не представляли, что может быть другая жизнь», — добавил Шевченко.

Ранее бывший врач «Спартака» сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС.