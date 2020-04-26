Бывший врач «Спартака» сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС
- РИА Новости
«Считаю, что и та радиация в 1986-м, и сегодняшняя пандемия — с одного куста ягоды. В том смысле что и тогда, и сейчас нельзя ни потрогать, ни увидеть, что за неприятность такая. Это же всё невидимое — вот в чём суть и самое страшное. И не дай бог ощутить это на себе», — цитирует Василькова «Чемпионат».
Он также уверен, что пик эпидемии в России ещё не достигнут, но не знает, чего можно ожидать.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции.