Бывший врач «Спартака» сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС

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Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков поделился мнением о пандемии коронавируса, сравнив её с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Бывший врач «Спартака» сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС
  • РИА Новости

«Считаю, что и та радиация в 1986-м, и сегодняшняя пандемия — с одного куста ягоды. В том смысле что и тогда, и сейчас нельзя ни потрогать, ни увидеть, что за неприятность такая. Это же всё невидимое — вот в чём суть и самое страшное. И не дай бог ощутить это на себе», — цитирует Василькова «Чемпионат».

Он также уверен, что пик эпидемии в России ещё не достигнут, но не знает, чего можно ожидать.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции.

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