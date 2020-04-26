Экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

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Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов считает, что стоит отменить режим самоизоляции, несмотря на коронавирус.
Экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции
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«Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома, здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор», — написал Вартапетов в своём Instagram.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее экс спортивный директор «Динамо» рассказал, как повлияет коронавирус на российский футбол.

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