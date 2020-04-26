Экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов считает, что стоит отменить режим самоизоляции, несмотря на коронавирус.

«Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома, здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор», — написал Вартапетов в своём Instagram.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее экс спортивный директор «Динамо» рассказал, как повлияет коронавирус на российский футбол.