Исторический дубль: российские бадминтонисты впервые завоевали два золота на чемпионате Европы в Киеве

Сборная России по бадминтону добилась исторического успеха на чемпионате Европы в Киеве. Впервые спортсмены завоевали сразу два золота. Алина Давлетова и Родион Алимов преподнесли главную сенсацию соревнований, одержав победу в миксте. По ходу турнира они обыграли сразу трёх лидеров посева. А Владимир Иванов и Иван Созонов стали лучшими в мужском парном разряде, после того как их соперники по финалу вынуждены были сняться из-за положительного теста на коронавирус.

Дебютный успех Давлетовой и Алимова

В воскресенье, 2 мая, в киевском Дворце спорта завершился 28-й чемпионат Европы по бадминтону. Сборная России добилась на нём высшего результата в своей истории. Отечественные спортсмены завоевали золото сразу в двух дисциплинах — в мужском парном и смешанном разрядах. Особенно впечатляющей стала победа Алины Давлетовой и Родиона Алимова в миксте, где россияне ещё ни разу не были лучшими.

Молодые бадминтонисты из Уфы уже привыкли добывать исторические победы для своей сборной. В 2017 году они были первыми российскими чемпионами Европы в миксте, но пока только среди юниоров. Спустя два года Давлетова и Алимов вышли на новый уровень и выиграли этап Мирового тура категории Super 300 в индийском Лакхнау, чего никто из соотечественников тоже не добивался. Тогда россияне преподнесли сразу несколько сенсаций, обыграв действующих бронзовых призёров чемпионата мира из Гонконга, а также две сильные европейские пары: французскую Дельфин Делру — Том Гиккел и английскую Лорен Смит — Маркус Эллис.

В Киеве Давлетова и Алимов получили шестой номер посева. Рейтинг не позволял им подняться выше, так что уже с четвертьфинала им нужно было встречаться с кем-то из главных претендентов на медали. По итогам жеребьёвки соперниками россиян вновь оказались Делру и Гиккел, посеянные под вторым номером. Две пары встречались уже в седьмой раз, и пока у уфимцев было всего лишь одно поражение. В этот раз Давлетова и Алимов вновь оказались сильнее, одержав победу со счётом 21:18, 21:18, и гарантировали себе как минимум бронзу.

В полуфинале российскому дуэту предстояло бороться с немецкой парой Изабель Хертрих и Марк Ламсфусс. Для Давлетовой и Алимова это были особенно важные соперники. Помимо того что две предыдущие игры оставались за бадминтонистами из Германии, именно им на данный момент принадлежит последняя олимпийская путёвка, которая разыгрывается среди смешанных дуэтов. Чтобы иметь шанс поехать в Токио, россиянам обязательно нужно было использовать эту возможность и догонять немцев в мировом рейтинге.

Матч в итоге получился феноменальным — Давлетова и Алимов уступили в первом гейме со счётом 20:22, но затем выиграли следующий с разницей в семь очков. В решающей партии у немцев было целых четыре матч-пойнта, но россияне всё отыграли и закончили встречу в свою пользу — 24:22.

В финале уфимцам опять достался хорошо знакомый соперник — лидеры мирового рейтинга среди европейских команд Смит и Эллис. С момента их последней встречи англичане дважды брали реванш у Давлетовой и Алимова, и поначалу казалось, что третьего поражения подряд не миновать, когда в первом гейме они уступили со счётом 21:11. Но далее уже россияне диктовали свою игру действующим чемпионам Европы. Пара из России взяла два следующих гейма и одержала самую неожиданную победу этого турнира — во всех других дисциплинах первенствовали участники с номером посева не ниже третьего.

«Это историческое золото в миксте нам далось очень тяжело — ребята подустали за время соревнования. С утра было тяжело психологически, но вся команда — и тренеры, и психолог — слаженно сработали в этом направлении, помогли поднять настрой. Первая партия не получилась именно из-за низкого возбуждения. Но потом вошли в игру, смогли поддавить, переломили игру и поймали нужный кураж!» — прокомментировала успех подопечных главный тренер сборной России Клавдия Майорова.

Теперь перед Давлетовой и Алимовым стоит задача пройти отбор на Олимпийские игры. У них есть ещё полтора месяца, чтобы выступить на других турнирах и попытаться заработать на них необходимые очки в мировом рейтинге. Хотя россияне и выиграли чемпионат Европы, но пока они не могут быть уверенными в своей поездке в Токио.

Золото Иванова и Созонова без борьбы

Второе золото сборная России выиграла в мужском парном разряде, и этот результат был вполне ожидаемым. Владимир Иванов и Иван Созонов уже много лет входят в число 20 лучших пар мира, а в Европе считаются одним из сильнейших дуэтов. Они уже побеждали на первенстве континента в 2014 году, после чего дважды становились бронзовыми призёрами.

Благодаря третьему посеву Иванов и Созонов сразу же оказались во втором раунде и без особого труда вышли в полуфинал. Там их ждали первые серьёзные соперники — всё тот же Эллис и Крис Лангридж, которые выиграли последние Европейские игры и завоевали бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но англичане в этот раз не оказали серьёзного сопротивления. Россияне взяли первый гейм со счётом 21:15, а во втором и вовсе отдали лишь десять очков.

В финале Иванов и Созонов должны были встретиться с немцем Ламсфуссом и его партнёром по мужскому парному разряду Марвином Зайделем. Однако этот матч не состоялся. Утром последнего дня чемпионата Европы стало известно, что Ламсфусс получил положительный тест на коронавирус. Он был изолирован в гостинице, и россияне автоматически стали чемпионами Европы. Участь немца разделил также датчанин Виктор Аксельсен, у которого должен был состояться поединок за золото с соотечественником Андерсом Антонсеном.

После несостоявшейся игры Иванов заявил, что он вместе с партнёром был готов обыгрывать немецкий дуэт на корте, однако для бадминтона уже становится привычным, когда матчи отменяются из-за коронавируса.

«За последние полтора года, к сожалению, бывает довольно много таких случаев, когда спортсмены не могут выступать из-за положительных тестов на COVID-19. Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие. Тем более что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу. Конечно, это игра, могло произойти всё. Нам очень жаль, что не было финала, и выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания. Это большой удар, но это риски, от которых сегодня никто не застрахован. С нашей стороны скажу: мы рады, что смогли завоевать титул, повторив успех 2014 года. Поэтому только повторю свою любимую фразу: «Бадминтон в России жив!» — заявил двукратный чемпион Европы.

Для Иванова и Созонова турнир в Киеве тоже был чрезвычайно важен с точки зрения отбора на Олимпиаду. Перед приездом на Украину они располагались на последнем месте в предварительном списке участников, но теперь их шансы остаться в нём перед дедлайном, который пройдёт 15 июня, будут ещё выше.