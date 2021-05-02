Бадминтонисты Иванов и Созонов стали чемпионами Европы из-за коронавируса у одного из соперников по финалу

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали чемпионами Европы в мужском парном разряде.

В финале россияне должны были встретиться с немецкими бадминтонистами Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем, но игра была отменена из-за положительного теста Ламсфусса на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Европейская конфедерация бадминтона, немцы получили техническое поражение.

Таким образом, Иванов и Созонов стали двукратными чемпионами Европы.

Ранее сообщалось, что российский бадминтонист отстранён на пять лет за договорные матчи и ставки.