Бадминтонисты Иванов и Созонов стали чемпионами Европы из-за коронавируса у одного из соперников по финалу

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Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов стали чемпионами Европы в мужском парном разряде.
Бадминтонисты Иванов и Созонов стали чемпионами Европы из-за коронавируса у одного из соперников по финалу
  • Pixabay

В финале россияне должны были встретиться с немецкими бадминтонистами Марком Ламсфуссом и Марвином Зайделем, но игра была отменена из-за положительного теста Ламсфусса на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Европейская конфедерация бадминтона, немцы получили техническое поражение.

Таким образом, Иванов и Созонов стали двукратными чемпионами Европы.

Ранее сообщалось, что российский бадминтонист отстранён на пять лет за договорные матчи и ставки.

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