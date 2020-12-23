Российский бадминтонист отстранён на пять лет за договорные матчи и ставки

Российский бадминтонист Никита Хакимов дисквалифицирован на пять лет за договорные матчи и ставки.

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной федерации бадминтона (BWF).

Россиянин был признан виновным в том, что предложил другому игроку денежные средства с целью повлиять на результат матча на командном чемпионате Европы 2018 года в Казани. Предположительно, Хакимов получил бы финансовую выгоду, если бы произошло требуемое манипулирование результатом.

«Хакимов солгал о своей игре на ставках и намеренно уничтожил доказательства коррупционного преступления, чтобы скрыть их от BWF», — говорится в заявлении.

При этом было принято решение не штрафовать Хакимова, так как отмечается, что бадминтон является его единственным источником дохода.

Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 13 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Киран Триппьер дисквалифицирован до марта за игру на ставках.