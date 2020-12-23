Футболист сборной Англии дисквалифицирован до марта за игру на ставках

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Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии по футболу Киран Триппьер отстранён на десять недель за нарушение правил о ставках.
Футболист сборной Англии дисквалифицирован до марта за игру на ставках
  • Reuters

Как сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA), игрок не признал свою вину по семи эпизодам, произошедшим в июле 2019 года. При этом четыре из семи нарушений всё равно были доказаны, из-за чего спортсмен будет наказан в любом случае. 

«Дисквалификация, которая распространяется на всю связанную с футболом деятельность, вступает в силу в среду после обращения в Международную федерацию футбола», — говорится в заявлении.

Кроме того, 30-летний англичанин оштрафован на £70 тыс.

Таким образом, Триппьер сможет вернуться на поле только в начале марта. Он пропустит 12 матчей «Атлетико».

Ранее сообщалось, что узбекского теннисиста дисквалифицировали на семь лет за договорные матчи.

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