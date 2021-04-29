Пианист Мацуев подготовит несколько вариантов музыки Чайковского для Олимпиады

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Пианист, народный артист России Денис Мацуев заявил, что намерен подготовить несколько вариантов исполнения фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Пианист Мацуев подготовит несколько вариантов музыки Чайковского для Олимпиады
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«Здесь не надо бежать впереди паровоза, всё гениальное уже написано. Единственное, главная тема и так длится полторы минуты, и на чемпионате мира по фигурному катанию мне музыка показалась оборванной. Да, красиво звучало, но тема обрубается. Так как концерт идёт в развитии, то там нет окончания, яркой коды, и каждый гимн заканчивается торжественно, а здесь тема обрывается и не закончена», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Он отметил, что подготовит несколько вариантов, которые затем будут представлены общественности.

«Чтобы вся ответственность была не на мне, а было общее решение. Но вопрос здесь не в том, чтобы я что-то писал, — Пётр Ильич всё прекрасно написал», — добавил Мацуев.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил музыку Чайковского для сборной России на Играх в Токио и Пекине.

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