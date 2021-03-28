Падение Русского Витязя: Поветкин проиграл нокаутом Уайту и потерял титул временного чемпиона WBC

Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту в бое-реванше и лишился титула временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. В начале поединка 41-летний россиянин пропустил серию тяжёлых ударов. Он уступал на протяжении большей части схватки, а в четвёртом раунде оказался в нокауте после левого хука в исполнении британца. Для Поветкина это поражение стало третьим в карьере.

Для Александра Поветкина ответный поединок с Диллианом Уайтом имел во многом определяющее значение. Победа сохраняла за ним временный титул в тяжёлой категории по версии WBC и, как следствие, статус обязательного претендента на пояс Тайсона Фьюри. Таким образом, у 41-летнего россиянина оставались шансы не только впервые стать полновесным чемпионом мира, но и провести самый масштабный и денежный бой в карьере. При этом неудача могла заставить бойца серьёзно задуматься об уходе из спорта.

Уайт же и вовсе пребывал в отчаянном положении. Если россиянин уже успел вписать своё имя в историю бокса и добиться многих успехов, то британец находился в середине своего пути в спорте. Ещё одно поражение могло если не поставить крест на его перспективах стать элитным бойцом, то как минимум серьёзно отсрочить становление в этом качестве. Поэтому Диллиан настраивался на битву как на одну из самых важных в карьере, что подтверждали слова его менеджера Эдди Хирна.

В преддверии дуэли многие представители команды британца отмечали, какого заметного прогресса ему удалось достичь с момента первой встречи в августе 2020-го. Хирн обращал внимание на изменения в психологическом состоянии спортсмена, а тренер Харольд Найт обещал, что в Гибралтаре тот не повторит ошибок и предстанет новой версией себя. Сам Диллиан восхвалял собственную физическую мощь и грозился нокаутировать Поветкина. Судя по всему, подобными заявлениями прониклись и букмекеры, назвавшие Уайта явным фаворитом ответной схватки (-350/+275).

Стоит отметить, что Уайт действительно подошёл к реваншу в лучшей форме, что стало заметно ещё во время взвешивания. В сравнении с предыдущим боем он сбросил 2,5 кг (112 кг вместо 114,5 кг).

Возможно, уверенность в Уайте отчасти могла быть обусловлена недавними проблемами Поветкина. В конце 2020 года Русский Витязь перенёс коронавирус, что вполне могло сказаться на его физической форме. Он и раньше испытывал проблемы с выносливостью, а последствия COVID-19 могли заставить его с самого начала форсировать ход битвы. Что касается разницы в весе, то в сравнении с первым боем она заметно сократилась. Александр набрал 1,9 кг (103,5 кг).

Первый раунд получился обескураживающим для Поветкина. С первых секунд стало казаться, что тот вышел на бой чересчур «заряженным», вследствие чего действовал менее осмотрительно, чем обычно. У российского боксёра не получалось атаковать с дальней дистанции, а попытки пробраться на ближнюю зачастую были неподготовленными и наказывались встречным джебом.

Совсем тревожно стало в момент, когда очередной опрометчивый наскок Поветкина был встречен мощнейшим правым кроссом. Александр зашатался и в течение следующих десяти секунд с трудом сохранял равновесие, попутно отбиваясь от атак Диллиана. Британец превосходил россиянина во всём, а до конца трёхминутки попал ещё несколько раз — как по голове, так и по корпусу.

Dillian Whyte wins by TKO in Round 4 against Povetkin! #WhytePovetkinhttps://t.co/2vB370Fwt2 — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) March 27, 2021

Ещё по ходу первого раунда стало ясно, что команда Уайта не лукавила, говоря о прогрессе своего подопечного. Претендент провёл работу над ошибками и досконально разобрал манеру и стиль ведения боя временного чемпиона. Жёсткий джеб позволял Диллиану удерживать Александра на нужном расстоянии и не позволять тому совершать свои фирменные удары на скачке, а правый оверхенд без проблем взламывал оборону. Дополнительным преимуществом была и разница в весе, позволявшая Уайту доминировать в клинче, а временами буквально отшвыривать от себя Поветкина.

Тем не менее во втором раунде россиянину удалось немного выправить положение на ринге. Да, британец по-прежнему владел преимуществом, но оно уже не было таким явным. А во второй половине отрезка Поветкину удалось провести чуть ли не первую удачную комбинацию: фирменная левая на скачке позволила ему преодолеть защиту Уайта, а вблизи он сумел нанести несколько хуков по корпусу.

Оптимизм вселило и начало третьего отрезка. Поветкин перестал суетиться и начал действовать более размеренно. Он хоть и не завладел инициативой, но стал всё чаще отвечать, а в одном из эпизодов даже спровоцировал падение Уайта. Уворачиваясь от очередного набега соперника, британец поскользнулся и оказался на настиле. Однако рефери всё видел и не стал открывать отсчёт. А уже спустя несколько секунд Диллиан отомстил — правый кросс навстречу чуть было не отправил Александра на канвас.

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Первая половина четвёртого раунда получилась уже не такой многообещающей. Подобрать ключи к обороне противника по-прежнему не удавалось, а от пропущенных ударов на левой части лба и щеки россиянина уже образовались покраснения. Диллиан владел преимуществом, а в концовке и вовсе отправил чемпиона на канвас. Мощнейшая двойка отбросила россиянина к канатам, а последующие три удара довершили начатое. Решающим же оказался сокрушительный левый хук, правда, гораздо менее эффектный, чем в их первом противостоянии.

Поветкин оказался в тяжёлом нокауте, но даже в этот момент не сдался. Он с огромным трудом поднялся на ноги и был готов биться дальше, однако рефери решил поберечь здоровье спортсмена. Примечательно, что так посчитали и в команде россиянина, в эту же секунду выбросив на ринг полотенце. Уайт взял уверенный реванш, но по его окончании продемонстрировал уважение к сопернику: британец принёс табурет и усадил на него потрясённого оппонента.

Поветкин проиграл Уайту и уступил титул временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. Для Александра это поражение стало третьим в карьере и вторым досрочным. Ранее нокаутировать его удавалось лишь действующему обладателю поясов IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа.