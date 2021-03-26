Поветкин оказался на 8 кг легче Уайта на взвешивании перед реваншем

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком в Гибралтаре.

Как сообщает Sky Sports вес Поветкина — 103,5 кг, что на 8,6 кг легче веса Уайта, который составил 112,1 кг.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. В итоге поединок состоится 27 марта в Гибралтаре.

Ранее сообщалось, что Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов перед реваншем.