Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов перед реваншем

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели традиционную дуэль взглядов перед поединком в Гибралтаре.

Видео дуэли было опубликовано пресс-службой промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы российского боксёра.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. В итоге он пройдёт 27 марта в Гибралтаре.

Ранее сообщалось, что Валуев обратился к Поветкину перед реваншем с Уайтом.