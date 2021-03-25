Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов перед реваншем

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели традиционную дуэль взглядов перед поединком в Гибралтаре.
Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов перед реваншем
  • @povetkinalexandr
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Видео дуэли было опубликовано пресс-службой промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы российского боксёра.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. В итоге он пройдёт 27 марта в Гибралтаре.

Ранее сообщалось, что Валуев обратился к Поветкину перед реваншем с Уайтом.

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