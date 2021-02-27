«Можем стать свидетелями весеннего футбола»: Хохлов о матче «Локомотив» — ЦСКА, отсутствии Акинфеева и выборе Николича

В центральном матче 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА болельщики рискуют стать свидетелями так называемого весеннего футбола. Об этом в интервью RT заявил бывший полузащитник обеих команд Дмитрий Хохлов. По его словам, на первый план в дерби выйдут характер и морально-волевые качества. Тренер также рассказал, как скажется на армейцах отсутствие Игоря Акинфеева и Игоря Дивеева, назвал потерю Антона Миранчука не критичной для железнодорожников и отметил, что мотивации у футболистов будет «выше крыши».

«Мотивации у футболистов будет выше крыши»

— Это московское дерби. Такая вывеска говорит сама за себя. Хочется увидеть хороший, интересный футбол. Пока мы мало что знаем о командах, поскольку они только вернулись с предсезонных сборов, где проводили лишь контрольные встречи. Как они будут выглядеть на официальном уровне — увидим.

— Перед игрой с ЦСКА «Локомотив» отстаёт от соперника на девять очков и располагается на восьмом месте. Можно ли сказать, что для него этот матч — последняя надежда зацепиться за медали?

— Для подопечных Марко Николича эта встреча как минимум очень важна. Если они сыграют неудачно, то ещё больше отстанут от конкурентов. Хотя, конечно, слова о «последней надежде» звучат слишком громко. Я бы не сказал, что это их последняя возможность не отстать от команд, которые поборются за медали. Но если «Локомотив» одержит победу, то, безусловно, останется в игре. Плюс команда получит важнейший заряд позитива. Это шанс начать всё сначала и забыть неудачную концовку прошлого года. Футболисты должны убедиться, что они действительно готовы давать результат.

— В случае поражения ЦСКА может отстать от «Зенита» на семь баллов. В таком случае чемпионская гонка будет окончена?

— Здесь каждый решает свои задачи. Удачный исход дерби поможет ЦСКА продолжить гонку за золотом, осечка же — существенно усложнит жизнь. Но даже в этом случае армейцы не опустят руки, не сдадутся. Шанс на чемпионство всё равно останется, даже если «Зенит» увеличит отрыв в турнирной таблице до семи очков.

— В матчах Кубка России сильнейшие команды показали не лучшую игру и не блистали высокими скоростями. Можно предположить, что и в дерби болельщики станут свидетелями так называемого весеннего футбола?

— Боюсь, да. На первый план в таких условиях всегда выходят характер и морально-волевые качества. Абсолютно неясно, чего ждать от погоды. К тому же необходимо понимать: команды готовились к возобновлению сезона в совершенно других условиях. Поэтому адаптация на футболистах тоже скажется.

— Значит ли это, что мы увидим упорную игру до гола?

— Вовсе не обязательно. Надеюсь, матч будет держать нас в напряжении до самого финального свистка. Сложно сказать, рискнёт ли кто сыграть в открытый футбол. Всё зависит от того, кто что подготовил для соперника. До игры рассуждать на данную тему сложно.

— ЦСКА проиграл «Локо» два последних матча. Будет ли в связи с этим у команды особенный настрой на соперника?

— Не думаю, что перед игрой футболисты начнут вспоминать о тех поражениях. Повторюсь, это московское дерби, а на такие встречи у футболистов всегда настрой особый. Мотивации и так будет выше крыши.

«Армейцы должны уметь играть и без Акинфеева»

— Станет ли потеря Игоря Акинфеева и Игоря Дивеева, предположительно выбывших из строя из-за коронавируса, критичной для ЦСКА?

— Безусловно, это огромная проблема для команды. Акинфеева, конечно, это касается в большей степени. Он лидер армейцев и топ-вратарь не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола. Без Дивеева Гончаренко тоже придётся непросто, ведь равноценной замены ему нет. Не исключаю, что тренер в сложившейся ситуации вернётся к расстановке с тремя центральными защитниками. Почему нет? Его подопечные долгое время играли именно по этой схеме и легко перестроятся. Тем более в тройке способны выйти и Виктор Васин, и Вадим Карпов, и Кирилл Набабкин. И это вовсе не будет означать, что ЦСКА закроется в обороне. С тремя ЦЗ вполне можно сыграть и в атаку.

— Тот факт, что обороной будет руководить не опытный Акинфеев, а молодой Илья Помазун, который находился в аренде, скажется на футболистах ЦСКА?

— Конечно, они увереннее чувствуют себя, когда в воротах находится Акинфеев, но ЦСКА уже можно назвать достаточно опытной командой, несмотря на наличие ряда молодых исполнителей. Армейцы должны уметь играть и без своего капитана.

— Не кажется ли вам, что ЦСКА стал заложником незаменимости Акинфеева?

— Ну что поделать, если Игорю на данный момент действительно нет замены? Во многих командах складывается такая ситуация, когда сильный вратарь играет годами и близкого ему по уровню сменщика просто не появляется. Конечно, не хотелось бы, чтобы Акинфеев заканчивал карьеру или получал травму, но ему в апреле исполнится уже 35 лет. Безусловно, он ключевая фигура для ЦСКА.

— Гончаренко в преддверии дерби может рассчитывать на трёх форвардов: Илью Шкурина, Фёдора Чалова и Соломона Рондона. Может ли ЦСКА сыграть с двумя нападающими?

— Не думаю, что армейцы пойдут на это. Они ведь наигрывали схему с одним человеком впереди. Другие если и выйдут на поле, то, вероятно, только на замену. Это будет скорее вынужденная мера. Если говорить о том, кто из данной тройки импонирует лично мне, то назову Чалова. Опасений, что он окажется на скамейке запасных из-за прихода Рондона, нет. Всё зависит от текущего состояния футболистов. Если Фёдор на тренировках будет выглядеть сильнее конкурентов, Гончаренко вынужден будет ставить в стартовый состав его.

— На ваш взгляд, сколько времени понадобится Рондону, чтобы набрать форму?

— Давайте не будем забывать, что Соломону не нужно адаптироваться к нашему чемпионату, это огромный плюс. Что касается его формы, то только тренерский штаб знает, в каком состоянии он приехал: на нулевой отметке или в 50%-ной готовности.

«Противостояние в опорной зоне станет определяющим»

— Антон Миранчук также пропустит матч. В его отсутствие «Локо» тяжело будет рассчитывать на хороший результат или роль полузащитника в команде не настолько велика?

— Миранчук, конечно, очень хорош, но его потерю нельзя сравнить с потерей ЦСКА Акинфеева. Хотя, повторюсь, он классный футболист. Но настолько знаковой роли Антон на сегодняшний день в «Локо» не играет. Скорее я бы назвал Гжегожа Крыховяка, который, на мой взгляд, является системообразующим исполнителем. Без него невозможно себе представить опорную зону железнодорожников.

— Пабло в дебютном матче за «Локо» отметился голом, но в паре с Ведраном Чорлукой они провели первую официальную встречу. Может ли их несыгранность пойти на пользу ЦСКА?

— Сыгранность в оборонительной линии невероятно важна. Какое-то время у Пабло с Чорлукой на притирку уйдёт. Но сколько времени займёт этот процесс, сейчас сказать сложно.

— На сборах и в кубковом матче с «Тамбовом» неплохо выглядел Виталий Лисакович. Можно сказать, что он уже адаптировался к чемпионату России и готов играть в старте?

— Это может решать исключительно Николич. Только он видит его в деле каждый день. Посмотрим, как Лисакович проявит себя в ближайших играх. Если будет действовать ярко, то можно будет говорить, что белорус действительно адаптировался к РПЛ. Да, человек может выйти и забить в одном матче, но важна стабильность. Если она есть, можно говорить о том, что футболист готов. Тем более у Виталия в «Локомотиве» хватает конкурентов.

— В матче с «Тамбовом» «Локо» сыграл с двумя нападающими — Франсуа Камано и Лисаковичем, притом что Эдер остался на скамейке запасных. Можем ли мы увидеть такую расстановку и в дерби?

— Скорее всего. Неспроста Николич сделал выбор в пользу данной схемы в кубковой игре. Вряд ли он пошёл на такой шаг искусственно, чтобы, например, предоставить кому-то практику или дать отдохнуть перед дерби. К сожалению, проблемы со здоровьем испытывают Зе Луиш и Фёдор Смолов. Есть Эдер, но он не стал продлевать контракт с клубом. Я бы не стал говорить, что португалец уже не помощник команде. Пока он находится в «Локомотиве», в состоянии принести пользу. Посмотрим, как часто его будет использовать Николич. В такой ситуации нельзя рассчитывать на одного Эдера, приходится наигрывать других людей.

— Дебютный гол Камано, пусть и в ворота слабого соперника, можно воспринять как свидетельство того, что он потихоньку адаптируется к российскому футболу?

— Это всегда даёт игроку заряд дополнительной уверенности.

Если Камано продолжит забивать, будет здорово. Но не исключено, что гол «Тамбову» — единичная акция. Хотелось бы ошибаться, ведь болельщики многого от него ждут. Да и заплачены за Франсуа были немалые деньги — €5,5 млн.

— В матче с «Тамбовом» в центре полузащиты сыграл 19-летний Максим Мухин, хотя на скамейке остались Станислав Магкеев и Даниил Куликов. Не станет ли риском со стороны Николича выпускать совсем юного футболиста на поле и в дерби?

— Любой специалист всегда отталкивается от текущего состояния футболистов. Если Мухин здорово проявляет себя в тренировочном процессе и смотрится ярче конкурентов, то почему Николич не должен ставить его на дерби? Отсутствие опыта? Ну не выпускать же теперь на поле менее сильных исполнителей. Опыт как раз и приобретается в таких матчах, как с ЦСКА. В целом, конечно, противостояние в опорной зоне станет определяющим. Крыховяку и Мухину (либо его партнёрам) предстоит сдерживать самого Николу Влашича. Но в дерби важно будет хорошо сыграть во всех линиях.