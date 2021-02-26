Губерниев назвал Россию нефутбольной страной
- РИА Новости
«Все проблемы российского футбола сохраняются. Российская футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего. Россия — нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
По мнению комментатора, людям в России не до футбола.
«Как это исправить? Работать надо. Как выясняется, футболисты ни черта не делают. Вспомните интервью Миранчука про Российскую премьер-лигу (РПЛ). Вот Большунов работает, а футболисты балду гоняют. А сейчас ещё говорят: давайте Промесу дадим гражданство. Обойдётся», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.