Провальная стрельба: Латыпов и Павлова допустили 12 промахов и финишировали 11-ми в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. В четверг были разыграны медали в сингл-миксте. Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова допустили на двоих 12 промахов и финишировали только 11-ми. Победу одержала сборная Франции в составе Антонена Гигонна и Жулии Симон. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Евгения Павлова

РИА Новости

© Алексей Филиппов