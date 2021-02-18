Провальная стрельба: Латыпов и Павлова допустили 12 промахов и финишировали 11-ми в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

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Владимир Зайвый
В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. В четверг были разыграны медали в сингл-миксте. Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова допустили на двоих 12 промахов и финишировали только 11-ми. Победу одержала сборная Франции в составе Антонена Гигонна и Жулии Симон. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Провальная стрельба: Латыпов и Павлова допустили 12 промахов и финишировали 11-ми в сингл-миксте на ЧМ по биатлону
  • Евгения Павлова
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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Автообновление

  • 18 февраля 2021

    В субботу программа чемпионата мира в Поклюке продолжится мужской и женской эстафетами. RT завершает текстовую онлайн-трансляцию сингл-микста.

  • Очень неприятное впечатление оставил этот забег. Павлова и Латыпов должны были специально подготовиться к сингл-миксту и пожертвовали индивидуальными гонками, но допустили на двоих 12 промахов и довольно рано выбыли из борьбы за медали. Теперь не совсем ясно, доверят ли им тренеры участие в субботних эстафетах.

  • Ни на одном из этапов россияне не бежали на уровне лидеров. Латыпов дважды занимал восьмое место по чистой скорости, Павлова была 12-й на своём первом этапе и лишь 17-й — на втором.

  • Павлова не смогла даже удержаться в десятке и финишировала 11-й. На последнем круге её обошла эстонка Йоханна Талихярм. Больше двух минут проиграли россияне французам.

  • Для Антонена Гигонна и Жулии Симон это первые золотые медали в карьере.

  • Симон вырвала 2,8 секунды у Экхофф на финише! Франция завоевала золотые медали! Норвежцам достаётся серебро, а шведы радуются бронзе.

  • Экхофф и Симон борются на дистанции, ничего ещё не ясно в их противостоянии. А Ханна Эберг сбросила с себя Дарью Блашко, шведы снова должны завоевать бронзу.

  • Да, Павлова смогла закрыть все мишени без лишних патронов! У сборной России сегодня 12 промахов. Больше только у команд, которые не входят в топ-20.

  • Вирер и Хаузер на последней стрельбе заработали по штрафному кругу! Это шанс для Швеции и Украины — они вновь, как и в смешанной эстафете, будут разыгрывать бронзу.

  • Экхофф первой закрыла все мишени на последней стрельбе. Ей осталось пробежать ещё один круг, чтобы завоевать очередное золото для Норвегии. Но всего 0,3 секунды проигрывает француженка Симон.

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