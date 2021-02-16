С надеждой на точную стрельбу: российские биатлонистки борются за медали индивидуальной гонки на ЧМ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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16 февраля 2021
У Кайшевой лишь 20-е время на отметке 1,4 км, то есть она бежит хуже всех из стартовавших спортсменок. Отставание от Солы составляет 20,3 секунды.
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Но австрийскую спортсменку, которая не может похвастаться высоко скоростью, отодвигают Вирер и шведка Линн Перссон. Больше никто не прошёл первую стрельбу чисто.
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Кайшева отправилась на дистанцию. Огневой рубеж в первый раз прошли уже несколько спортсменок, и пока промахов избежала только Здоуц.
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Виттоцци неудачно начала гонку — уже есть два промаха. Лидирует перед стрельбой Сола, выигравшая бронзу в спринте.
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У Кайшевой 20-й стартовый номер, так что она стартует через десять минут после Виттоцци. Тем временем на трассу уже выбежали Доротея Вирер, полька Моника Хойниш-Старега, немка Франциска Пройсс. Много сильных спортсменок решили как можно раньше начать гонку.
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Также в борьбу вступают уже выигравшие медали в Поклюке австрийка Дуня Здоуц, белоруска Анна Сола и француженка Анаис Шевалье-Буше. Соле сегодня, кстати, исполнилось 25 лет.
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Гонка началась! Первой на дистанцию ушла итальянка Лиза Виттоцци. В гонке преследования со стрельбой у неё были большие проблемы — целых десять промахов.
The women's 15 km Individual has begun - and it's @Fisiofficial's @lisa_vittozzi who gets us underway 🇮🇹🤩https://t.co/bk5aBBso9Q#pokljuka2021pic.twitter.com/4soavKpFYB— IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2021
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К фавориткам сегодняшних соревнований причислим также Тириль Экхофф. Пока она не знает поражений в Поклюке — все три гонки с участием норвежки принесли ей золотые медали.
All she's done in @BiatlonPokljuka is win, win and win! Can @TirilEckhoff keep it going today? And will @hannaaaoberg prove her 15km Individual skills at big events the way she did in 2018 and 2019? 🇳🇴🇸🇪🤓https://t.co/bk5aBBso9Q#pokljuka2021pic.twitter.com/4SbJ7ZSf3j— IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2021
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Год назад в индивидуальной гонке победила итальянка Доротея Вирер. В этом сезоне она одержала одну победу на старте сезона в Контиолахти, а в Антерсельве заняла четвёртое место. Благодаря этому она будет носить красно-золотой бип — как лидер Кубка мира и действующая чемпионка. Сегодня Вирер может выиграть и приз «Малый хрустальный глобус», так как больше индивидуальных гонок в сезоне не будет.
It's red and gold on blue for Dorothea Wierer today. Even though she didn't win a medal in the pursuit, she had the fastest individual pursuit time in the field - can she grab a medal today? 😲💪https://t.co/bk5aBBso9Q#pokljuka2021pic.twitter.com/pEt0HJ1VHd— IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2021
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Осмелимся предположить, что именно сегодня у российских биатлонисток будут лучшие шансы побороться за медали в личной гонке. На последнем этапе Кубка мира в Антерсельве они показали, что могут бороться за самые высокие места, но только при условии чистой стрельбы. Тогда Миронова заняла седьмое место, Кайшева была девятой, а Акимова — 54-й, но без штрафных минут каждая из них могла бы рассчитывать как минимум на второе место.
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