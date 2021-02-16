С надеждой на точную стрельбу: российские биатлонистки борются за медали индивидуальной гонки на ЧМ

В Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Сборную России в этой дисциплине представляют Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Лариса Куклина и Светлана Миронова. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Филиппов