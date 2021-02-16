С надеждой на точную стрельбу: российские биатлонистки борются за медали индивидуальной гонки на ЧМ

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Владимир Зайвый
В Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Сборную России в этой дисциплине представляют Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Лариса Куклина и Светлана Миронова. RT ведёт текстовую трансляцию.
С надеждой на точную стрельбу: российские биатлонистки борются за медали индивидуальной гонки на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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Автообновление

  • 16 февраля 2021

    У Кайшевой лишь 20-е время на отметке 1,4 км, то есть она бежит хуже всех из стартовавших спортсменок. Отставание от Солы составляет 20,3 секунды.

  • Но австрийскую спортсменку, которая не может похвастаться высоко скоростью, отодвигают Вирер и шведка Линн Перссон. Больше никто не прошёл первую стрельбу чисто.

  • Кайшева отправилась на дистанцию. Огневой рубеж в первый раз прошли уже несколько спортсменок, и пока промахов избежала только Здоуц.

  • Виттоцци неудачно начала гонку — уже есть два промаха. Лидирует перед стрельбой Сола, выигравшая бронзу в спринте.

  • У Кайшевой 20-й стартовый номер, так что она стартует через десять минут после Виттоцци. Тем временем на трассу уже выбежали Доротея Вирер, полька Моника Хойниш-Старега, немка Франциска Пройсс. Много сильных спортсменок решили как можно раньше начать гонку.

  • Также в борьбу вступают уже выигравшие медали в Поклюке австрийка Дуня Здоуц, белоруска Анна Сола и француженка Анаис Шевалье-Буше. Соле сегодня, кстати, исполнилось 25 лет.

  • Гонка началась! Первой на дистанцию ушла итальянка Лиза Виттоцци. В гонке преследования со стрельбой у неё были большие проблемы — целых десять промахов.

  • К фавориткам сегодняшних соревнований причислим также Тириль Экхофф. Пока она не знает поражений в Поклюке — все три гонки с участием норвежки принесли ей золотые медали.

  • Год назад в индивидуальной гонке победила итальянка Доротея Вирер. В этом сезоне она одержала одну победу на старте сезона в Контиолахти, а в Антерсельве заняла четвёртое место. Благодаря этому она будет носить красно-золотой бип — как лидер Кубка мира и действующая чемпионка. Сегодня Вирер может выиграть и приз «Малый хрустальный глобус», так как больше индивидуальных гонок в сезоне не будет.

  • Осмелимся предположить, что именно сегодня у российских биатлонисток будут лучшие шансы побороться за медали в личной гонке. На последнем этапе Кубка мира в Антерсельве они показали, что могут бороться за самые высокие места, но только при условии чистой стрельбы. Тогда Миронова заняла седьмое место, Кайшева была девятой, а Акимова — 54-й, но без штрафных минут каждая из них могла бы рассчитывать как минимум на второе место.

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