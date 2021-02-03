«Не говори так с моим мужем»: как Леброн Джеймс ввязался в конфликт с женой миллионера во время матча НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вступил в перепалку с болельщиками по ходу матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой». Инцидент закончился удалением участвовавших в нём зрителей из зала, но позднее перерос в масштабную интернет-войну в социальных сетях. Что послужило причиной конфликта и как из него вышел четырёхкратный чемпион НБА — в материале RT.

Рядовой матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ознаменовался скандалом. За восемь минут до окончания поединка «Атланты» и «Лейкерс» судьи были вынуждены остановить игру из-за словесного конфликта местных болельщиков и главной звезды гостевой команды Леброна Джеймса. Перепалка оказалась столь агрессивной, что арбитры обратились за помощью к службе охраны арены. В результате двух зрителей — мужчину и женщину — вывели из зала.

На этом, впрочем, ситуация не завершилась. Спустя некоторое время дама, не сумевшая посмотреть развязку матча, в котором «Лейкерс» победили со счётом 107:99, выложила в своём Instagram видео, а затем развила рассказ в посте в соцсети. Суть сообщений сводилась к обвинению четырёхкратного чемпиона НБА в хамском поведении — оскорбительных высказываниях в адрес спутника девушки и её самой.

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«Закрой рот, стерва», — именно эта реплика переполнила чашу терпения зрительницы, после которой диалог перешёл на совсем уж на повышенные тона и закончился выдворением зрителей. Хотя, по уверению женщины, она изначально просто смотрела матч, попивая прохладительные напитки. И, как утверждала сама девушка, продолжила бы это делать, однако Леброн смотрел на её мужа во время игры и обматерил его.

«Не надо, чёрт возьми, говорить так с моим мужем», — повторила она несколько раз во время перепалки.

Пикантности ситуации придавало то, что удалёнными из зала оказался миллионер Крис Карлос и его супруга. Карлос довольно долгое время продолжает семейное дело по продаже премиального алкоголя. По данным «Форбс», в 2019 году оборот бизнеса составил $11 млрд. Кроме того, в Атланте он известен как покровитель искусств (в 2016-м получил звание «филантроп года») и куратор ряда благотворительных проектов и фондов. Кроме того, он с давних пор болеет за местную баскетбольную команду.

Его жена Джулиана, ранее не слишком известная, после инцидента на сутки сделалась едва ли не самой обсуждаемой женщиной Штатов. Впрочем, на неё вряд ли бы кто-то обратил внимание, не ввяжись в интернет-войну сам Леброн. После матча он высмеял женщину в Twitter.

При этом баскетболист окрестил её «Карен из первого ряда» — сделав отсылку к популярному в англоязычном сегменте интернета мему о шовинистски настроенной скандальной белой американке средних лет. В результате сообщение о том, что «Карен из первого ряда» слетела с катушек во время матча, взорвало медиапространство в США.

Самой звезде НБА в сети после этого также припомнили многое. И требование отобрать у республиканки Келли Лофлер команду женской НБА «Атланта Дрим» за отказ уважать движение Black Lives Matter. И то, как в ходе в ходе недавнего посещения Кливленда чемпиона возмутила слишком активная радость болельщика (форвард промахнулся в рядовой атаке). Он ответил 21 очком в четверти, общей победой «Лейкерс» и фразой: «Им повезло, что приезжаю сюда всего раз в год». Впридачу на спортсмена навесили ярлык сексиста и сухаря, который не понимает, как важно быть правильной ролевой моделью для подрастающего поколения.

Пришлось Джеймсу сглаживать углы. Баскетболист записал видеообращение, где посетовал на слишком суровое наказание зрителей. По мнению суперзвезды, болельщики — это главная ценность игры, которой не хватало в период пандемии. Поэтому перепалкам, подобным той, что случилось в Атланте, не стоит уделять много внимания. Правда, Леброн не был бы Леброном, признай он поражение полностью. А потому Король напоследок оставил самую едкую ремарку: болельщики вели себя так, поскольку, похоже, употребили алкоголь. Зная о бизнесе Карлоса, любой болельщик сразу улавливал сарказм и двусмысленность послания спортсмена.

Но и это ещё не все. В соцсетях игроки «Лейкерс» поддержали лидера, принявшись массово публиковать мем о «Карен с первого ряда». Центровой Монтрез Харрелл выступил «свидетелем защиты», намекнув, что Карлос ляпнул что-то из ряда вон выходящее, потому что Леброна и так постоянно все достают, однако тот никогда не реагирует.

А главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и вовсе намекнул, что из-за чрезмерного желания привлечь к себе внимание за счёт суперзвезды Джулианна Карлос пренебрегла мерами безопасности. Ведь во время перепалки она сдвинула маску на подбородок в нарушение всех санитарных норм и правил.

Фогель знал, куда бить: Атланта — лишь один из девяти городов лиги, где на трибуны спорткомплекса допускаются болельщики, пусть и в ограниченном количестве. Его посыл очевиден: если даже один из полутора тысяч зрителей — даже самый статусный — позволит себе такое пренебрежение, очень скоро пострадать могут все.

Хитрый ход главного тренера сработал. «Атланта» заявила о том, что никаких официальных комментариев или реакции со стороны клуба на инцидент не последует. Миссис Карлос спешно удалила и видео, и пост в соцсетях. А Леброн и его товарищ по команде Энтони Дэвис оставили за собой последнее слово. Центровой ещё раз напомнил всем о важности соблюдения мер по предотвращению ковида — и, словно поддерживая его, лига на следующие сутки объявила об ужесточении мер по ношению масок.

Тогда как Джеймс в очередной раз признался в любви болельщикам (фанатам «Лейкерс» в частности), добавив к общему хайпу вокруг своей персоны изрядную долю обожания. Можно сказать, что в итоге «Лейкерс» завершил длинное семиматчевое турне по Востоку двойной победой над Атлантой и её знаменитостями.

Позднее это фактически признала и сама Джулиана Карлос, опубликовав извинения на своей странице в Instagram. Девушка объяснила, что потеряла чувство самообладания во время словесной перепалки с Джеймсом и в запале не только сняла маску с лица, но и позволила себе выражаться нецензурно.